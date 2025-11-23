Será gratis transporte híbrido en Victoria

Como introducción, se busca que la población conozca y pruebe el nuevo sistema antes de que entre en operación plena

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Ni un solo peso costará en su etapa inicial el transporte público híbrido que pondrá en marcha la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas en Cd. Victoria.

Así lo dio a conocer la titular de dicha dependencia, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, exponiendo que la capital tamaulipeca dará un salto inédito en movilidad con este nuevo proyecto único en la región centro de la Entidad.

Y es que como introducción, se busca que la población conozca y pruebe el nuevo sistema antes de que entre en operación plena.

La funcionaria estatal, detalló que el Gobierno del Estado ya acelera la integración de la plantilla de operadores que manejarán las nuevas unidades, cuyo servicio arrancará en enero.

El proceso de selección avanza y se espera cerrar la conformación de la flotilla humana en los próximos días.

Saldívar Lartigue explicó que el área de Trabajo entregará en breve el reporte completo de aspirantes registrados en la convocatoria lanzada la semana pasada, un filtro que permitirá elegir a quienes cumplan con el perfil para operar este esquema de movilidad sustentable.

El programa iniciará con seis camiones híbridos adquiridos como parte de una prueba piloto, donde cada unidad está diseñada para mover entre 60 y 80 pasajeros, con tecnología que combina motor diésel y sistema eléctrico para optimizar consumo y reducir emisiones.

Las unidades cuentan con un mecanismo que permite recargar la batería mientras circulan, lo que, según la funcionaria, garantiza un rendimiento más eficiente.

“Conforme avancen con el motor diésel, irán cargando la pila eléctrica”, explicó.

Los conductores seleccionados recibirán capacitación especial impartida por el Gobierno del Estado, el CONALEP y la empresa fabricante, con el fin de asegurar operación segura, responsable y adaptada al nuevo modelo de transporte.

Además, quienes resulten elegidos no trabajarán bajo esquema eventual: serán empleados directos del Gobierno de Tamaulipas, con salario y prestaciones como parte de la administración estatal.

Sobre la ruta prevista, la secretaria adelantó que la línea principal enlazaría a la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la Universidad de Justicia, aunque también se analiza un recorrido periférico que conecte puntos clave de la ciudad para facilitar traslados estudiantiles y laborales.

Finalmente, Saldívar Lartigue confirmó que, si la experiencia resulta favorable, el siguiente municipio en sumarse será Reynosa, donde ya se estudian las condiciones para replicar el modelo híbrido.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón