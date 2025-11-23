Subastan reloj de oro de pasajero del Titanic en 2 millones de euros

El reloj, de 18 quilates, fue recuperado del cuerpo de Straus tras el naufragio del 14 de abril de 1912.

ESTADOS UNIDOS.- Más de un siglo después del hundimiento del Titanic, uno de los objetos más emblemáticos del transatlántico—el reloj de bolsillo de oro que perteneció al empresario Isidor Straus—alcanzó una cifra histórica en subasta: 1,78 millones de libras esterlinas (aprox. 2 millones de euros), convirtiéndose en el artículo más caro jamás vendido relacionado con la tragedia marítima más famosa del mundo.

El reloj, de 18 quilates, fue recuperado del cuerpo de Straus tras el naufragio del 14 de abril de 1912 y devuelto a su hijo Jesse. Durante más de 110 años permaneció en manos de descendientes de la familia, hasta que finalmente llegó a la casa de subastas Henry Aldridge & Son, en Devizes, Inglaterra, considerada líder mundial en piezas del Titanic.

Pieza histórica marcada por el destino

La joya lleva grabadas las iniciales de Straus y la fecha 6 de febrero de 1888, día de su cumpleaños número 43 y año clave en el que él y su hermano Nathan se convirtieron en socios plenos de Macy’s, los legendarios almacenes de Nueva York.

La subastadora describió el reloj como “uno de los objetos del Titanic más importantes e icónicos jamás ofrecidos”, una afirmación respaldada por el récord histórico que superó incluso la venta de otro reloj de oro adjudicado en 2024 por 1.7 millones de euros.

La historia de amor que inspiró al cine

Isidor e Ida Straus son recordados como una de las parejas más queridas y simbólicas del Titanic, retratada también en la película “Titanic” (1997), de James Cameron.

Aunque ambos recibieron un lugar en un bote salvavidas, Isidor se negó a abordar mientras hubiera hombres más jóvenes esperando, y Ida renunció a su asiento para permanecer a su lado. Sobrevivientes los vieron por última vez tomados de la mano en la cubierta, juntos hasta que una ola los arrastró.

A diferencia de su esposo, el cuerpo de Ida nunca fue recuperado.

Andrew Aldridge, propietario de la casa de subastas, señaló.

Los Straus representan la historia de amor definitiva del Titanic, y este precio récord mundial demuestra el respeto y el interés perdurable alrededor de su legado”.

Documentos que relatan el lujo y las primeras tensiones del viaje

Entre los objetos recuperados pertenecientes a la pareja también destaca una carta escrita por Ida Straus, donde describe la magnificencia del Titanic.

¡Qué barco! Tan enorme y magníficamente equipado. Nuestras habitaciones están amuebladas con el mejor gusto y el mayor lujo”.

En esa misma carta, Ida recuerda el incidente del SS New York, cuando el Titanic estuvo a punto de colisionar al zarpar de Southampton. El documento, matasellado “TransAtlantic 7”, fue bajado del barco en Queenstown, Irlanda, y posteriormente enmarcado en una oficina de Macy’s.

El legado intacto del Titanic

A más de 112 años del naufragio, el reloj de Isidor Straus no solo rompe récords; también reabre una historia humana que sigue cautivando al mundo. Desde el Reino Unido hasta Nueva York, la pareja Straus es símbolo de amor, lealtad y tragedia en una de las noches más oscuras de la navegación.

