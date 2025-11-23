VIDEO: Shiky cuenta los difíciles momentos que vivió en su hospitalización

El ex habitante de La Casa de los Famosos México reveló nuevos detalles de la infección de muelas que lo llevó al hospital

MÉXICO.- Hace más de una semana la periodista Ana María Alvarado dio a conocer la hospitalización de Shiky, quien tras una infección de muelas terminó en emergencias, con una cirugía para salvarle la vida y además una intubación para asegurar su bienestar.

Más tarde su agencia salió a confirmar esta versión y desde entonces el propio Shiky ha reaparecido paulatinamente en redes sociales para contar cómo fue su duro proceso de afectaciones en la salud. Hace unas horas el actor compartió un video dando detalle de todo lo ocurrido en las últimas semanas, incluyendo su intubación, de la que aseguró siempre haber estado consciente.

En su mensaje más reciente y con el que tranquilizó a sus fans, mencionó que una infección en las muelas nunca se debe de subestimar; en cambio, se le debe de prestar especial atención porque las complicaciones pueden llegar a ser letales.

¿Qué le pasó a Shiky?

Shiky contó en un video de Instagram que un dolor de muelas ocasionado por una infección se le complicó en el mes de noviembre de 2025, pues la infección pronto se extendió al oído, al cuello y hasta la garganta, hasta el punto en que esta última comenzó a cerrársele, complicando así la respiración.

Sus fans lo apoyaron en redes sociales. (Foto: IG @yosoyshiky)

“Así viví el peor susto de mi vida; siempre había oído que el dolor de muelas te puede matar y eso fue lo que casi me pasó. La infección se extendió afectando el oído, cuello y garganta”, detalló Clement Rodríguez Calderón, nombre real del famoso.

Recordó que la gravedad del asunto era tanto que incluso ya se le comenzaba a cerrar la garganta y ante ello, no dudó en acercarse a un hospital donde le explicaron que sus complicaciones necesitaban atención inmediata y ya no sólo con un tratamiento, si no con una cirugía.

“Necesitamos a un otorrinolaringólogo que te opere de urgencias”, le dijeron los médicos al analizar su caso; allí se le asignaron a sus “dos ángeles”, un par de expertas que llevaron su caso del que recuerda, “estaban peor de lo que creía”. Allí fue cuando le explicaron que no solo necesitaba pasar al quirófano, sino también expertos hasta para la anestesia ya que la garganta estaba completamente cerrada.

Cabe destacar que las advertencias de que estaría intubado llegaron desde antes de pasar al quirófano, pues le hicieron saber que si todo salía bien, esta era una parte fundamental. Después detalló los duros momentos por los que atravesó.

“Cuando me desperté era tan consciente que sabía que estaba intubado. Pensaba que me moría; la sensación era como estar debajo del agua. La enfermera de guardia me cuidaba y me tranquilizaba, me sacaba las flemas, no podía respirar”, recuerda.

Fue hasta las dos de la madrugada cuando decidieron extubarlo y según menciona, fue un momento todavía más duro, pero alivianador: “Esa sensación de sacar de jalón el tubo fue la peor y la mejor sensación del mundo. Con un hijo de voz, dije: ‘Gracias’”.

Para el martes lo trasladaron de cuidados intensivos a intermedios, pero aún seguía dentro del nosocomio; allí no dudó en agradecerle a los médicos y enfermeras que lo apoyaron y cuidaron durante toda su estancia.

“Al fin el viernes me soltaron y me di cuenta de una cosa, que nada, nada es más importante que la salud, nada, absolutamente nada”, concluyó antes de enviar un conmovedor mensaje pidiéndole a sus fans que siempre al salir de casa se despidan, pues no saben si volverán a ver a sus seres queridos.

“Siempre nos confiamos y dejamos para después los temas de salud y de tener un seguro, cuando debería ser nuestra prioridad”, agregó en un mensaje escrito en redes sociales, donde también agradeció a sus seguidores por preocuparse y acompañarlo en este difícil momento de salud.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.