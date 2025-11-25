40% incrementa producción de Pemex

Buscan atraer inversiones energéticas a Tamaulipas

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un incremento del 34 al 40% en la producción nacional de hidrocarburos por parte de Petróleos Mexicanos en las últimas dos semanas reconocieron autoridades federales quienes señalaron que el avance representa un impulso clave para el sector energético y la atracción de inversiones hacia Tamaulipas.

El director del Centro Nacional del Control de Gas Natural, Cuitláhuac García Jiménez expresó que en reuniones con empresas del ramo se informó que la producción de Pemex se complementa con importaciones y con el sistema integrado de gasoductos operado por Cenagas, que maneja más de 4 mil 500 millones de pies cúbicos diarios, lo que mejora la capacidad de distribución y almacenamiento en el país.

Entre los proyectos por concretar se encuentran el Libramiento de Reynosa

en el que existe diálogo con la Secretaría de Desarrollo Económico para almacenar gas natural y se amplíe la reserva de gas natural e impulso a un

Polo de Bienestar cerca de Ciudad Victoria.

Cenagas dijo ha dialogado con empresas en el ámbito de hidrocarburos para

atraer inversión hacia los polos de desarrollo de bienestar mediante la búsqueda de inversiones para instalar industria.

«Nos hemos reunido con cuatro importantes empresas que tienen almacenamiento en otros lugares y pensamos que desde luego nos han reiterado que están listos para participar en México… sí, sí uno aquí en Tamaulipas. Es un proyecto está en pláticas la Secretaría de Energía tiene interés»

«Sistema integrado de gasoductos qué manera el Cenagas más de 4 mil 500 millones de pies cúbicos diarios… 2.17 se complementa con importación y producción de Pemex»

García Jiménez señaló que se han sostenido encuentros con cuatro empresas relevantes en almacenamiento energético, las cuales operan infraestructura en otros lugares y han manifestado estar listas para participar en México, particularmente en un proyecto en Tamaulipas, actualmente en proceso de análisis. La Secretaría de Energía mostró interés en fortalecer esta colaboración.

Entre los proyectos en revisión destacan:

El libramiento de Reynosa, como parte de la infraestructura estratégica.

El desarrollo de almacenamiento de gas natural, tratado con la Secretaría de Desarrollo Económico, con el objetivo de incrementar reservas energéticas.

El Polo de Bienestar de Ciudad Victoria, orientado a facilitar la instalación de industrias vinculadas al sector energético.

Autoridades estatales expresaron que hoy confluyen empresas de alto nivel en el ámbito de hidrocarburos, algunas de ellas vinculadas directamente con Cenagas, lo que abre la puerta a nuevas inversiones en polos de desarrollo del bienestar.

Expresó que Pemex encargó un estudio para evaluar la producción en la zona centro de Veracruz, lo que consideran “buenas noticias resultado de la inversión realizada”.

Con el incremento del 40% en producción y el interés empresarial externado, las autoridades afirmaron que Tamaulipas se posiciona como uno de los principales destinos para la instalación de proyectos estratégicos en materia energética y de infraestructura.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón