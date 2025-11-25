Ante el crecimiento de socavones, aumenta el compromiso: COMAPA SUR redobla acciones en el sur de Tamaulipas

COMAPA SUR refrenda su compromiso de atender esta situación extraordinaria y mantener informada a la ciudadanía sobre los avances en cada zona afectada

TAMPICO, TAM.- Durante la última semana, el número de socavones registrados en la zona conurbada pasó de 237 a 246, situación que ha llevado a COMAPA SUR a intensificar las labores de monitoreo, inspección y reparación en distintos sectores de Tampico y Ciudad Madero.

Del total de puntos detectados, 109 corresponden a Tampico y 137 a Ciudad Madero. Como resultado del seguimiento permanente, los nuevos incidentes han sido identificados para delimitar el área y proteger la seguridad de la ciudadanía.

El fenómeno ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. Mientras que en 2018 y 2019 se registraron apenas 7 socavones, la cifra ascendió progresivamente hasta alcanzar 125 en 2024, debido a la crisis hídrica, la antigüedad, así como el abandono de la red durante décadas y la consistencia del subsuelo en la región. Estos factores explican el incremento actual a 246 casos en lo que va del presente año.

Frente a este escenario, COMAPA SUR mantiene cuadrillas en campo, dando prioridad a la atención de los puntos con mayor riesgo para las familias y realizando trabajos de reposición de tubería colapsada, desazolve, excavación controlada y rehabilitación de superficie.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, respalda las acciones del organismo operador, que se ejecutan en coordinación con los ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero para agilizar la respuesta y minimizar los efectos en la movilidad y seguridad de la población.

