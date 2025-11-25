«Ayúdenme a dar con ese viejo»: Joven desaparecida es captada en una tienda en Nuevo León

Una joven de 15 años de edad reportada como desaparecida fue vista en una tienda de conveniencia de Nuevo León, al lado de un hombre de unos 40 años de edad

Ángela Minel Tey Cortés, estudiante de 15 años de edad, que ayer lunes desapareció en Guadalupe, Nuevo León, fue captada dentro de una tienda de conveniencia y al lado de un hombre de alrededor de 40 años de edad.

Según la última actualización compartida por una de sus allegadas, los videos fueron tomados a las 10:25 horas del mismo lunes, en un establecimiento ubicado en la Avenida México y Avenida Reynosa.

Además, al momento de investigar por su cuenta, les fue revelado que el masculino que acompañaba a Ángela conducía un automóvil Tsuru de color blanco.

“Amigos ayúdenme a encontrar a esta persona, fue el último que se vio con Minel, no sabemos si la amenazó o algo, ella se ve tranquila”, pidió vía Facebook la persona que reportó la desaparición de la estudiante.

Ayúdenme a dar con ese viejo. No lo conocemos de ninguna parte, esos videos se tomaron como 10:25 am del día de ayer lunes, en Avenida México y la Avenida Reynosa en Guadalupe. Nos dijeron que el señor se ve arriba de los 40 años. Dicen que se subieron a un Tsuru blanco con raya amarilla, y él iba manejando y Minel de copiloto”, aclaró la joven.

¿Qué sabemos acerca de la desaparición de Ángela Minel?

Ángela Minel Tey Cortés, es una estudiante de 15 años de edad, que desapareció ayer lunes 24 de noviembre cuando se dirigía a la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Según fuentes, la joven iba a presentar un examen; sin embargo, no llegó a la escuela y esto despertó la preocupación de sus compañeros y maestros, quienes pasaron la información a su familia.

El Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) de la Fiscalía de Nuevo León ya tomó el caso e hizo oficial la desaparición de la adolescente, colocando en su perfil de Facebook la ficha de búsqueda correspondiente.

¿Cómo identificar a Ángela Minel?

De acuerdo con esta ficha de búsqueda, Ángela Minel Tey Cortés es una persona de 15 años de edad, mide alrededor de 1.60 metros, es de complexión delgada, tez morena clara y cabello castaño claro y ondulado.

La última vez que Ángela Minel fue vista llevaba puesta una playera de manga larga en color guinda con la marca Aeropostal al frente; unos tenis en color blanco de botín y una mochila en color celeste de marca Nike.

Como señas particulares, se menciona que cuenta con una cicatriz en la mejilla izquierda, un lunar en el dedo pulgar izquierdo, así como brillos decorativos en los dientes.

¿Dónde comunicarse en caso de tener información de Ángela?

En caso de que cuentes con información valiosa que ayude a los trabajos de búsqueda de Ángela Minel Tey Cortés, es importante que llames a las autoridades y brindes todos los datos que posees para intensificar los operativos en rescate de la chica.

Teléfonos a los cuales puedes llamar:

AEI GEBI: 81 20 20 44 1

Comisión Local de Búsqueda de Personas (CLBNL): 81 19 90 38 73.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR