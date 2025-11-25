Ayuntamiento de Ciudad Madero enfrenta pago de 50 mdp por resolución laboral a favor del SUTSHA

Erasmo González Robledo, presidente municipal de ciudad Madero informó que el Ayuntamiento fue notificado recientemente del resolutivo emitido por el Tribunal Judicial Estatal

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El Ayuntamiento de Ciudad Madero deberá cubrir un adeudo cercano a los 50 millones de pesos derivado de una sentencia laboral firme a favor del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento (SUTSHA).

Lo anterior, luego de un proceso que se originó hace más de 17 años por incrementos salariales y prestaciones que no fueron aplicadas en administraciones pasadas.

Erasmo González Robledo, presidente municipal de ciudad Madero informó que el Ayuntamiento fue notificado recientemente del resolutivo emitido por el Tribunal Judicial Estatal , el cual obliga al gobierno a liquidar el monto en favor de los trabajadores sindicalizados.

La resolución, dijo que ya no admite recursos adicionales, por lo que el pago es obligatorio.

De acuerdo con la autoridad municipal, el conflicto se remonta a administraciones anteriores al año 2018, cuando se acumularon adeudos por ajustes salariales no otorgados.

El alcalde reconoció que el pago tendrá un impacto directo en las finanzas municipales, pues para este año únicamente se programaron alrededor de 9 millones de pesos para atender compromisos laborales, cifra muy por debajo de lo que exige la resolución.

El alcalde, afirmó que ya sostienen reuniones con el tribunal laboral y con la dirigencia del SUTSHA para plantear un esquema de pago que no afecte la operación del Ayuntamiento ni la calidad de los servicios públicos.

González Robledo, dijo que el municipio no contempla por ahora la contratación de un crédito.

La administración de la ciudad, explico que buscará cubrir el adeudo con recursos propios, además considera presentar una propuesta formal en enero, una vez que se revise la proyección financiera para 2026. El propósito, advierte es alcanzar un acuerdo que permita cumplir la resolución sin comprometer la estabilidad financiera del Ayuntamiento.

Actualmente el SUTSHA agrupa alrededor de 300 trabajadores, quienes forman parte del proceso colectivo que originó el reclamo.

Por. José Luis Rodríguez Castro

La Razón