Cuatro escuelas quedan sin dirección y docentes; padres exigen solución

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Un total de cuatro planteles educativos en Tamaulipas enfrentan problemas por la falta de maestros y directores, situación que ha generado cierres temporales, protestas y preocupación entre padres de familia que reclaman atención inmediata de las autoridades.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que los casos se concentran en una primaria de Río Bravo, dos escuelas en Ciudad Victoria y un plantel en Nuevo Laredo, todos afectados por vacantes derivadas de jubilaciones, renuncias o trámites administrativos que retrasan la asignación de personal.

En Ciudad Victoria, la Escuela Primaria Pedro J. Méndez permaneció cerrada por la ausencia de su directora titular. La dependencia aseguró que el nombramiento se realizará conforme a los procesos de la UCICAM, mientras un interino se hace cargo de manera provisional para evitar la suspensión de actividades.

El segundo caso en la capital corresponde a la Secundaria General Número Tres, donde la falta de directivo provocó inconformidad entre padres.

Para resolverlo, la SET designará a la subdirectora como responsable temporal del plantel mientras se formaliza el nombramiento definitivo.

En Río Bravo, los padres de familia también cerraron la escuela luego de que el plantel quedó sin director. El secretario confirmó que la jefa de nivel primaria ya intervino y que el reemplazo llegará, aunque el proceso podría tardar un día más debido a trámites federales.

El cuarto caso se registró en Nuevo Laredo, donde una alumna no fue inscrita inicialmente por un malentendido relacionado con aportaciones voluntarias. La SET aclaró que las cuotas escolares no son obligatorias y aseguró que el plantel ya revirtió la medida, garantizando la matrícula de la menor.

Valdez García explicó que estos episodios suelen ocurrir cuando un maestro se jubila o renuncia repentinamente, pues el trámite para cubrir la plaza puede tardar hasta un mes. Aun así, subrayó que la instrucción es clara: ningún grupo debe quedarse sin clases, por lo que se asignan interinos de inmediato mientras se concluyen los procesos administrativos.

Por. Raúl López García