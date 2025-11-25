Denuncian a sacerdote tampiqueño por presunto abuso sexual de un menor en Chicago

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A través de un comunicado, el Arzobispo de Chicago da a conocer a la familia de la parroquia de San José Sánchez del Río lo que calificó como una «noticia preocupante» sobre el padre, Ernesto T, sacerdote de la Diócesis de Tampico, México.

En el documento Blase Joseph Cupich explica que el padre ha visitado la iglesia Maternity of the Blessed Mother durante breves periodos en años pasados y ocasionalmente celebró misa allí sin obtener el permiso adecuado.

Agrega que: «la Arquidiócesis ha recibido una denuncia contra el padre por presunto abuso sexual de un menor durante sus visitas a Chicago hace muchos años.» La autoridad eclesiástica en aquel país señaló que de acuerdo a sus políticas de protección infantil, la denuncia fue reportada a las autoridades civiles y a la persona que hace la denuncia se le ofrecieron los servicios de su Ministerio de Asistencia a las Víctimas.

Además la Arquidiócesis de Chicago dio a conocer lo ocurrido a la Diócesis de Tampico, la cual anunció que el padre fue informado que no se le permite ejercer su ministerio como sacerdote. «Cooperamos con ellos en la investigación de la denuncia».

La Arquidiócesis de Chicago expresa que:«Nuestra responsabilidad por el bienestar de los niños confiados a nuestro cuidado es de suma importancia para nosotros y alienta a cualquier persona que sienta que ha sido abusada sexualmente por un sacerdote, diácono, religioso o empleado laico a presentarse.»

Afirma que serán recibidas con dignidad y compasión y proporciona la información completa sobre cómo reportar abuso sexual en el sitio arquidiocesano: www.archchicago.org

Por último, la Arquidiócesis de Chicago dice ofrecer cuidado pastoral a todas las personas asociadas con esa situación y mantenerlas informadas de las noticias a medida que ocurran.

Hermetismo en la Diócesis de Tampico

Vía telefónica, el periódico Expreso La Razón intentó conocer la postura de la Diócesis de Tampico respecto al presunto caso abuso sexual del que se acusa al padre, Ernesto T en la parroquia de Chicago y quien también perteneció a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de la colonia México; sin embargo, hasta ahora no ha habido una respuesta.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón