Envía Gobernador terna para la Fiscalía de Justicia

El mandatario estatal integró una lista de dos hombres y una mujer; uno de ellos será el próximo titular de la Fiscalía

VICTORIA, Tam.- La elección del próximo Fiscal General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) avanza en el Congreso del Estado, luego que este día recibió del Gobernador, la terna final que será votada en sesión del Pleno este próximo sábado 29 de noviembre.

El mandatario estatal integró una lista de dos hombres y una mujer; uno de ellos será el próximo titular de la Fiscalía de Justicia del Estado durante los próximos siete años, con la posibilidad de reelegirse por un periodo más.

En sesión de la Comisión de Justicia, se dio lectura al oficio enviado por el Gobernador Américo Villarreal Anaya en donde se mencionan los nombres de Marisol Ivette Borja Lara, Jesús Eduardo Govea Orozco y Jesús Gilberto Alarcón Benavides.

De acuerdo con el oficio enviado por el Ejecutivo, consideró como directriz para la integración de la terna “a las y los profesionistas que se distinguen o han acreditado una trayectoria solvente, apegada a los principios de legalidad, imparcialidad, igualdad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, transparencia, independencia, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos”.

La Comisión de Justicia, presidida por el diputado Isidro de Jesús Vargas, realizará mañana miércoles las entrevistas correspondientes a quienes integran esta terna, con el fin de conocer a detalle su trayectoria profesional, visión institucional y propuestas para fortalecer la procuración de justicia en Tamaulipas.

La terna será enviada el 29 de noviembre al Pleno Legislativo, a fin de elegir a la persona idónea para ocupar la Fiscalía General de Justicia del Estado, por las dos terceras partes de los diputados.

La persona designada rendirá protesta ante el Pleno el 2 de diciembre, y su nombramiento surtirá efectos a partir del 16 de diciembre del presente año.

Por Perla Reséndez