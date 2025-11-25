Frente frío afectará a estos estados del miércoles 26 al sábado 29 de noviembre

El frente frío número 16 se extenderá provocando bajas temperaturas que causarán heladas en diversas zonas serranas de México

El frente frío número 16 se extenderá sobre el norte y noreste de México, provocando bajas temperaturas en esa zona del país; sin embargo, otras entidades también registrarán ambientes gélidos en los que hay posibilidades de heladas, sobre todo en las madrugadas.

Durante el miércoles y jueves, de acuerdo al pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el frente frío número 16 será reforzado por una masa de aire polar, lo que provocará lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste de México, así como un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

Además habrá evento de «Norte» con rachas de viento de hasta 89 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el istmo y golfo de Tehuantepec, y con rachas de 40 a 60 km/h sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México; así como descenso de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

¿En dónde hará frío en México el miércoles 26 de noviembre?

El frente frío número 16 será reforzado por una masa de aire marítimo polar proveniente del noroeste de Canadá, por lo que se desplazará gradualmente sobre el oriente del territorio nacional, en interacción con un canal de baja presión sobre el suroeste del golfo de México y el sureste mexicano, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país.

Las entidades con temperaturas de -10 grados centígrados serán las siguientes:

Chihuahua

Durango

Mientras que los estados con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados y heladas son:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados se registrarán en la mayor parte del país, es decir, en las siguientes entidades:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

¿En dónde hará frío en México el jueves 27 de noviembre?

El frente frío número 16 se extenderá con características de estacionario sobre el centro y suroeste del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dicha península, el oriente y sureste del territorio nacional.

Se pronostican para ese día lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas. La masa de aire marítimo polar asociada al frente mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

A diferencia del miércoles, para el jueves 27 de noviembre se registrarán temperaturas de -10 grados centígrados en el estado de Durango, mientras que aquellas zonas serranas ubicadas en las siguientes entidades, registrarán temperaturas de -5 a 0 grados centígrados:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Zacatecas

Guanajuato

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

¿En dónde hará frío en México el viernes 28 de noviembre?

Para el viernes sucederá la misma situación que el lunes, de acuerdo al SMN, sin embargo, en este caso la masa de aire marítimo polar asociada al frente, mantendrá el evento de «Norte» con rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), de 50 a 70 km/h con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa de Veracruz, y de 40 a 60 km/h con oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

También se pronostica ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, además de rachas de viento de 30 a 50 km/h en la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México. Por tanto, las temperaturas de -10 grados volverán a sentirse en Durango, mientras que las mínimas de -5 a 0 grados, se percibirán en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Zacatecas

Guanajuato

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Las temperaturas mínimas de entre 5 a 0 grados centígrados se percibirán en zonas serranas de entidades como:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Oaxaca

¿En dónde hará frío en México el sábado 29 de noviembre?

El último reporte del SMN de Conagua, emitido a las 14:00 horas al cierre de esta nota, informa que durante el sábado, el frente número 16 se extenderá con características de estacionario sobre el norte de la península de Yucatán y seguirá interactuando con un canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana, manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos en las mencionadas regiones.

Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas, sin embargo, mantendrá el viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje elevado en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), y de 30 a 50 km/h en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Las temperaturas de -5 grados a 0, con heladas, se registrarán en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Guanajuato

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Mientras que aquellas entidades ubicadas en:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Oaxaca

registrarán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados durante el sábado 29 de noviembre; por lo que las recomendaciones son abrigarte para evitar padecer enfermedades en las vías respiratorias.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO