Liberan bloqueos carreteros en Tamaulipas con vistas a continuar mañana

La apertura ocurrió en medio de una reunión que sigue activa entre ambos sectores y autoridades federales en la Secretaría de Gobernación

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En el segundo día consecutivo de manifestaciones a nivel nacional por parte de agricultores y transportistas, en Tamaulipas fueron liberados después de las 6 de la tarde todos los puntos carreteros que permanecían bloqueados desde primeras horas de la mañana.

La apertura ocurrió en medio de una reunión que sigue activa entre ambos sectores y autoridades federales en la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con reportes oficiales, en la zona sur se reanudó la circulación en la carretera Tampico–Mante, específicamente en el kilómetro 35, a la altura de la entrada a Estación Colonias de Altamira.

En la frontera norte también quedaron libres los accesos donde se mantenían cierres como lo son los siguientes, de acuerdo a información emitida por la Vocería de Seguridad de Tamaulipas:

En Gustavo Díaz Ordaz, fue liberado el punto de carretera Ribereña con Hidalgo Sur, en la colonia Industrial.

Mientras que Reynosa, se permitió nuevamente el paso en Avenida Puente Pharr, también en la colonia Industrial.

Asimismo, se restableció la circulación en la carretera Matamoros–Reynosa, a la altura de la entrada a Nuevo Progreso, en el municipio de Río Bravo.

Para la zona centro, se reabrió el tramo de la carretera Victoria–Matamoros, a la altura de la conocida “Y” de San Fernando, donde desdeas 11 de la mañana permaneció la obstrucción vial.

Aunque los bloqueos han sido retirados en todo Tamaulipas, hasta el cierre de esta edición no se han informado avances sobre la mesa de negociación instalada en Gobernación.

Los líderes de la movilización advirtieron que, si no se concreta algún acuerdo positivo para los manifestantes, mañana volverán a retomarse los bloqueos en los mismos puntos y a nivel nacional.

Por Antonio H. Mandujano