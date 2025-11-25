Moto vs. automóvil: mueren 2 personas

El trágico percance ocurrió en la carretera interestatal Victoria-Santa Engracia, se presume que el responsable conducía ebrio

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La combinación de exceso de velocidad, falta de precaución y probable estado de ebriedad provocó un trágico accidente la tarde de este lunes en la carretera interestatal Ciudad Victoria-Santa Engracia.

El saldo: dos personas fallecidas —una de ellas menor de edad— y tres más gravemente lesionadas, entre ellas dos niños.

El choque frontal ocurrió a las 15:50 horas aproximadamente en el kilómetro 7 de dicha vía.

Las investigaciones preliminares indican que un automóvil Chevrolet Malibu, que circulaba de oriente a poniente, invadió el carril contrario y colisionó de frente contra una motocicleta en la que viajaban dos jóvenes.

El impacto fue tan violento que la parte central del sedán quedó completamente deformada.

En la motocicleta viajaban dos personas: un joven de 19 años que falleció en el lugar y otro menor de edad que, pese a ser trasladado de emergencia por vecinos en una camioneta particular, perdió la vida minutos después, cuando aún se dirigían al hospital.

En el Malibu viajaba una familia. La copiloto, una mujer adulta, quedó atrapada entre los fierros retorcidos y tuvo que ser rescatada por testigos y vecinos.

El conductor y dos menores —un niño y una niña— resultaron con lesiones graves y también fueron llevados en vehículos particulares a nosocomios de Ciudad Victoria.

Se presume que el conductor del automóvil manejaba bajo los efectos del alcohol, lo cual será confirmado con las pruebas correspondientes.

FALTA DE SERVICIOS DE EMERGENCIA: UN RECLAMO QUE ESTALLÓ CON LA TRAGEDIA

La demora de casi una hora en la llegada de ambulancias y cuerpos de emergencia desató la indignación de los pobladores de Santa Engracia y ejidos aledaños, quienes denuncian que, pese al crecimiento poblacional, siguen sin contar con una base local de bomberos, paramédicos o Protección Civil.

“Santa Engracia ya no es un pueblo pequeño. Somos muchos ejidos integrados y la población ha crecido muchísimo. Pertenecemos al municipio de Hidalgo, pero la distancia con Victoria es determinante. Llamamos varias veces al 911 y tardaron casi una hora en llegar”, relató un vecino.

“Si algún día se incendia el pueblo, ¿cuánto van a tardar en llegar desde Victoria?”, cuestionó otro habitante.

Los vecinos exigen de manera urgente la instalación de una base de emergencia con ambulancia y bomberos propia, mayor presencia policial, alumbrado público y el reencarpetado de la carretera, cuya carpeta asfáltica se encuentra en muy mal estado en varios tramos.

La comunidad espera que esta tragedia no quede en el olvido y que las autoridades den una respuesta inmediata y definitiva a una demanda de seguridad que hoy se volvió inaplazable.

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón