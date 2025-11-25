Motociclista termina en el suelo tras chocar

La colisión se registró minutos antes de las 9 de la mañana del martes en el cruce de esa arteria con la calle Belisario Domínguez de la colonia Guadalupe Mainero.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Lesiones en varias partes del cuerpo, sufrió un motociclista que se impactó contra una camioneta, en el bulevar Adolfo López Mateos en Tampico.

Cuerpos de emergencia se trasladaron al sitio para intervenir.

La colisión se registró minutos antes de las 9 de la mañana del martes en el cruce de esa arteria con la calle Belisario Domínguez de la colonia Guadalupe Mainero.

Una camioneta color arena y una moto negra participaron en la colisión.

La primera unidad trataba de atravesar el bulevar cuando el vehículo de dos ruedas se estampó con fuerza en el costado izquierdo de la camioneta.

Debido al golpazo, el motorista resultó con probable luxación de muñeca derecha y herida contusa en pierna derecha, siendo atendido por Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas.

Momentos después fue llevado a un hospital.

También valoraron a la conductora de la camioneta ya que experimentó una crisis nerviosa.

Al punto llegaron elementos de Tránsito para deslindar responsabilidades.

Por. Benigno Solís/La Razón