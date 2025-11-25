VIDEO: Bajan a José Luis Rodríguez ‘El Puma’ de un avión

José Luis Rodríguez 'El Puma' fue retirado de un avión en Ecuador tras una discusión con la tripulación. El cantante explicó su versión de los hechos

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ fue protagonista de un momento tenso en un vuelo comercial en Quito, Ecuador, cuando el piloto de la aeronave le pidió que bajara del avión antes del despegue.

El incidente ocurrió cuando el artista venezolano se preparaba para regresar a Miami, ciudad donde vive actualmente. Según testigos, la situación comenzó con una discusión entre el cantante y miembros de la tripulación, lo que generó incomodidad a bordo.

¿Qué pasó en el avión con José Luis Rodríguez ‘El Puma’?

De acuerdo con personas que estuvieron presentes, el conflicto se originó porque ‘El Puma’ colocó su maleta de forma incorrecta en el compartimiento superior del asiento, lo que llevó al personal de vuelo a pedirle que la acomodara correctamente.

Al parecer, esta solicitud no fue bien recibida por el cantante, quien reaccionó de forma negativa.

Las tensiones aumentaron y el diálogo subió de tono, hasta que fue necesario que el piloto saliera de la cabina para intervenir directamente.

En el video se observa cómo el capitán, visiblemente molesto, le exige al cantante que abandone el avión de inmediato.

“Desembarque de mi avión ahorita”, se escucha decirle al piloto.

Aunque José Luis Rodríguez trató de defenderse y grabar con su celular lo que sucedía, el comandante fue enfático:

“No puede hacer esta filmación y todo. Usted estuvo muy mal con nuestros tripulantes aquí. ¡No puede hacer esto!”, reiteró.

Durante el altercado, el famoso tomó el interphone del avión y dijo en voz alta:

“No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá”, palabras que también quedaron registradas en video.

Pese a su intento por explicar lo que sentía, la situación ya estaba fuera de control. Finalmente, ‘El Puma’ accedió a tomar sus pertenencias y bajar de la aeronave, poniendo fin al conflicto.



José Luis Rodríguez lanza comunicado tras lo ocurrido

Tras volverse viral el video de lo ocurrido en el avión, el cantante compartió un video en el que habló de lo sucedido.

“Me ha sucedido algo que jamás pensé que me sucedería en mi vida. Yo terminé de cantar en Quito, un show hermoso (…), después de ese show que fue espectacular uno no duerme, pasa casi todas las noches sin dormir porque había que ir a las 5 de la mañana al aeropuerto”.

El cantante señaló que el bolso que originó el conflicto contenía sus medicinas.

«Siempre viajo con un bolso donde llevo medicinas y sé que hay muchas personas trasplantadas que viajan que llevan medicinas (…), la gente cree que es otra cosa, pero son medicinas y sé que es en el primer asiento no puedes llevar nada en la mano, meto ese bolso debajo del asiento, peor llega el jefe de cabina que se llama Ángel Coronado y me dice que no puede estar abajo y le digo que tengo medicinas ahí, me puede pasar cualquier cosa (…), accedo, le doy el bolso para que lo ponga arriba y ya estaba todo resuelto (…), está pasando otra asistente y me escucha decir que es un acto muy tonto, la palabra fue pendej…, una cosa muy simple y va y le dice que le estoy hablando peste de él”.

“Y él me dice que va a hablar con el capitán para ver si me botan del avión. Va a hablar con el capitán (…), le cuenta la cosa, voy a hablar con el capitán y me dice: ‘no me diga nada a mí, ellos son los que resuelven’. Voy y les pido disculpas, tres veces les pedí disculpas, me humillé (…), yo le digo a la gente del avión que me están sacando del avión y no sé por qué”.

Tras esto, el cantante contó que tuvo que regresar a un hotel a esperar el siguiente vuelo y mencionó que espera una disculpa de la aerolínea.

“El capitán dio un grito tan fuerte que en el oído derecho siento un silbido. Me echaron como un delincuente (…), me sentí humillado (…), fuimos a un hotel de nuevo a descansar y en la noche salió el avión, como a las 12 de la noche”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR