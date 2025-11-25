VIDEO: Captan a Alejandro Fernández en mal estado durante su presentación en Querétaro

Se viralizó un video de Alejandro Fernández durante su presentación en el Palenque de Querétaro donde se le ve aparentemente indispuesto.

Alejandro Fernández, quien suele llenar palenques y conciertos a lo largo y ancho de México, se encuentra en medio de la polémica después de que se viralizara un video donde se le ve en aparente mal estado durante su presentación en el Palenque de la Feria Ganadera de Querétaro.

Todo ocurrió el pasado fin de semana, cuando “El Potrillo” logró hacer sold out en sus dos fechas programadas para ese evento, sin embargo, lo que llamó la atención fue, que, al salir al escenario con su potente voz, el público captó algo extraño.

De acuerdo con algunos internautas que se encontraban en el espectáculo, notaron que conforme avanzó el show, el famoso tuvo un extraño comportamiento, como movimientos titubeantes, mirada perdida y dificultad para articular algunas frases.

Alejandro Fernández llega enfiestado a su concierto pic.twitter.com/Qm3lm930nW — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) November 25, 2025

En uno de los clips que fueron compartidos en redes sociales se observa al intérprete de “Nube viajera” un tanto desorientado, tratando de mantener el equilibrio, en otro momento, aparece inclinado hacia adelante, como si intentara contener el malestar.

La ola de especulaciones en redes sociales no se hizo esperar y algunos usuarios señalaron la posibilidad de exceso de alcohol, recordando controversias pasadas del cantante en palenques; otros, en cambio, pidieron calma, señalando que videos posteriores lo muestran despidiéndose sonriente y con aparente normalidad.

Lo cierto es que, más allá del momento incómodo, el hijo de Vicente Fernández terminó el concierto como todo un profesional, cerrando la noche entre ovaciones y mostrando la entrega que lo caracteriza.

Hasta ahora, el cantante no ha emitido declaración oficial sobre lo ocurrido, y en sus redes sociales continúa promocionando su próxima presentación en Texas, dejando claro que la gira sigue en marcha.

Esta no es la primera vez que un episodio así genera conversación, en mayo de 2023 también circularon videos donde el intérprete lucía desorientado y olvidaba algunas letras, desatando un debate similar.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR