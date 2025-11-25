VIDEO: Hombre se disfrazaba de su mamá muerta para cobrar la pensión en Italia

Las autoridades investigan la suplantación de Graziella Dall’Oglio, además señala por fraude y ocultación de cadáver, al hijo.

Un caso perturbador sacudió el norte de Italia luego de que un hombre de 57 años fuera descubierto disfrazado de su madre fallecida mientras intentaba renovar su carné de identidad para continuar cobrando, presuntamente, la pensión de la mujer.

El caso culminó con el hallazgo del cuerpo momificado de la anciana dentro de su vivienda.

El sospechoso, un enfermero actualmente desempleado, acudió al registro civil caracterizado con maquillaje, cabello corto peinado hacia atrás, una blusa estilo años 70, collar de perlas y pendientes clásicos de clip. Su intención era pasar por su madre, Graziella Dall’Oglio, una viuda que llevaba años sin aparecer en trámites oficiales, según publicó el diario Il Corriere della Sera.

Funcionaria que detectó el engaño

La escena ocurrió en el registro civil de Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua. Una empleada notó de inmediato que “la mujer” presentaba rasgos masculinos maquillados, por lo que notificó a sus superiores y posteriormente al alcalde Francesco Aporti, quien alertó a la policía local.

La alarma creció tras una revisión interna donde se comparó la foto tomada en el ayuntamiento con la del carné de identidad sin renovar desde hace una década. Aunque existía cierto parecido, el “disfraz” resultaba evidente.

Las autoridades citaron al individuo nuevamente para el 11 de noviembre, supuestamente para concluir el trámite. En esa ocasión, con un policía presente, le solicitaron trasladarse a la comisaría para una verificación adicional.

Durante el interrogatorio, el hombre confesó que no era Graziella Dall’Oglio, sino su hijo.

Hallazgo del cuerpo momificado

Tras la confesión, agentes acudieron al domicilio del sospechoso y localizaron en una habitación el cuerpo momificado de la madre, que llevaba al menos tres años muerta, según medios italianos.

Aunque las primeras versiones apuntan a un fallecimiento por causas naturales, investigadores de la Rai señalan que el enfermero habría utilizado técnicas médicas para momificar el cuerpo y evitar su descomposición, con el fin de continuar justificando que la mujer estaba viva.

Será el Hospital Carlo Poma de Mantua el encargado de realizar la autopsia, que permitirá establecer la fecha exacta de la muerte y confirmar las condiciones de preservación del cuerpo.

Fraude que destapó el encubrimiento

La investigación reveló que el hombre habría continuado cobrando la pensión de viudedad de su madre y declarando ingresos anuales de alrededor de 53,000 euros, procedentes de la pensión y rentas inmobiliarias a nombre de la Sra. Dall’Oglio.

Por ello, la Fiscalía de Mantua lo acusa de…

Ocultación de cadáver

Suplantación de identidad

Fraude al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS)

Falsas declaraciones

El caso ha generado gran atención mediática en Italia por su mezcla de engaño, manipulación de documentos oficiales y el hallazgo del cadáver en condiciones excepcionales.

El fraude impacta directamente en el sistema de pensiones del INPS, una institución clave en Italia, por lo que autoridades prevén revisar otros expedientes con anomalías.

