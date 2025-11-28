Alumno de Reynosa gana el oro en Expociencias Chile 2025

Con apoyo del Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras de Reynosa (SIAMARM), el alumno de la escuela Narciso Mendoza logra el primer lugar internacional.

Reynosa, Tamaulipas.– El talento académico de Reynosa volvió a destacar en el escenario internacional. Un alumno y su maestro de la escuela Narciso Mendoza obtuvieron la medalla de oro en la Expociencias Chile 2025, al conquistar el primer lugar con un proyecto científico que trascendió fronteras.

El estudiante Luis Damián Martínez, y su profesor, Héctor Escobedo, representaron con orgullo a Tamaulipas y a México en este encuentro que reunió a delegaciones de varios países de América Latina. Su propuesta académica llamó la atención del jurado por su innovación, metodología y aplicación práctica, lo que les permitió colocarse en la cima del certamen.

Este triunfo fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la escuela, la comunidad educativa y el apoyo del Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras de Reynosa (SIAMARM). Su líder, Alberto Lara Bazaldúa, financió el viaje completo de alumno y profesor para asegurar su presencia en la competencia internacional.

La dirección del plantel destacó que la preparación del proyecto implicó meses de trabajo, ensayos, asesorías y presentaciones preliminares, en las que participaron docentes y padres de familia comprometidos con el desarrollo académico del menor.

“Todo esfuerzo tiene su recompensa. Hoy se cumple la meta: regresan a Reynosa con la medalla de oro”, celebró la dirección escolar al recibir la noticia desde Chile.

Padres de familia, maestros y alumnos se sumaron a las felicitaciones, reconociendo el triunfo como un ejemplo del potencial educativo que nace en las aulas públicas y del impacto positivo que genera el respaldo de la sociedad civil organizada.

Con este resultado, la escuela Narciso Mendoza se posiciona como una de las instituciones con mayor proyección científica en la región, reafirmando que el impulso al talento infantil sigue colocando a Reynosa en el mapa internacional.

Por. Julio Manuel Loya Guzmán.