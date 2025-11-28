Árbitros reconocen de manera pública su error ante el América

Héctor González Iñárritu, presidente operativo del América, señaló que la gente del arbitraje reconoció su error de manera pública

MÉXICO.- Aunque en el América no piensan en un consuelo, luego de perder la ida de los cuartos de final ante Monterrey (2-0), el club recibió de buena manera la autocrítica de la Comisión de Árbitros.

“De lo del miércoles, hubo comunicación con la gente de arbitraje, públicamente reconocieron su error”, expresó Héctor González Iñárritu, presidente operativo de las Águilas, en referencia a la actuación arbitral que encabezó el silbante Jesús López y los responsables del VAR.

Del juego ante los Rayados en el Gigante de Acero, resaltaron las polémicas por las bruscas entradas de Jesús Tecatito Corona y Ricardo Chávez contra los rivales azulcremas.

La situación, sumado al marcador adverso, el presidente operativo reconoció que “dolió”.

“Eso implica que la derrota sí nos dolió, mañana el equipo saldrá a darlo todo para poder revertir”, añadió el directivo durante la presentación de un nuevo socio comercial para la institución.

En lo deportivo, González Iñárritu dejó ver su confianza en la remontada.

“La verdad es que el plantel está preparado, está muy bien dirigido (por André Jardine) y tenemos la confianza de que darán todo para revertir el marcador”.

Esta sensación se refuerza en el americanismo también por la reaparición del francés Allan Saint-Maximin en los entrenamientos de las Águilas, luego de su baja por enfermedad.

La vuelta entre América y Rayados será este sábado, en el Estadio Ciudad de los Deportes (17:00 horas), juego en el que los azulcremas mínimo necesitan el empate global para avanzar a semifinales, por mejor posición en la tabla.

Por otro lado, Héctor González Iñárritu compartió el panorama financiero del club tras su debut en la Bolsa Mexicana de Valores en 2024.

“El club tiene finanzas sanas, tenemos cuentas positivas desde hace varios años y eso es gracias al trabajo de cada área, aquí todo el mundo aporta su granito de arena, el club crece en ingresos con gastos estructurados y mesurados. El club tiene que invertir para crecer, hemos invertido y crecido, somos un club muy sano con un crecimiento muy fuerte”, presumió.

