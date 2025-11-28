Asestan golpe al “huachicol”

Elementos de la Guardia Nacional aseguran nueve tractocamiones e igual número de cisternas con 55 mil litros de hidrocarburos que se intentaba meter al país sin permisos , ni pagar impuestos

MATAMOROS, Tam.- En el Puente Internacional de la Aduana de Matamoros, elementos de Guardia Nacional aseguraron nueve tractocamiones y nueve tanques cisterna con capacidad de 55,00 litros con hidrocarburo.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que estas acciones se realizaron el miércoles 26 de noviembre, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y la Operación Frontera Norte

El aseguramiento se registra luego que a principios de este mes, un reportaje del noticiario En Punto de NMas, evidenció redes de tráfico de hidrocarburo que operan todos los días por el puente froneteizo de Los Indios-Lucio Blanco, que une a Brownsville, Texas con Matamoros, Tamaulipas.

El Gobierno de México detalló que este aseguramiento es resultado de la estrategia nacional basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas.

El Gobierno de México y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reiteraron que los operativos coordinados contra actividades ilícitas continuarán de manera permanente para garantizar la seguridad a las familias de la entidad.

En la red de contrabando, según el reportaje, estarían involucrados personal de aduanas, Guardia Nacional y Pemex, al permitir el cruce de 100 pipas cargadas de 55 mil litros de diésel y gasolina cada una, sin contar con permisos de importación ni pagar impuestos.

Las pipas cruzan la aduana con un pedimento fiscal falso, presentado en los módulos de la aduana de Los Indios-Lucio Blanco, sin ser revisado por los agentes.

La operación de contrabando inicia antes de cruzar la aduana, donde los choferes estacionan sus pipas cargadas de combustibles y cambian los señalamientos de seguridad internacional de cuatro dígitos, reguladas para el transportes de materiales peligrosos.

Qué corresponden al transporte de diésel y gasolina, y son sustituidos por los que identifican los cargamentos de alcohol etílico, etanol y “destilados de petróleo”.

La estimación es que por día ingresan 5 millones 500 mil litros de diésel y gasolina a través de esta forma de huachicol fiscal; cada pipa tendría que pagar en promedio 600 mil pesos de impuestos, lo que equivale a una pérdida de 60 millones de pesos diarios al SAT.

Por Perla Reséndez

EXPRESO-LA RAZON