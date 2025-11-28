«Asumo la FGR con ética, firmeza y profundo sentido de justicia»: Ernestina Godoy

Ernestina Godoy se comprometió a servir en la FGR con la misma convicción que la ha guiado en toda su trayectoria profesional.

MÉXICO.- Ernestina Godoy Ramos asumió su nuevo cargo al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero y aseguró que lo hizo con la convicción de servir al pueblo, con ética, firmeza y un «profundo sentido de justicia».

La ahora exconsejera jurídica de la Presidencia emitió un mensaje para despedirse de su antiguo cargo tras asumir el nuevo reto como encargada de despacho de la FGR en tanto el Senado elige al nuevo fiscal. En su publicación aprovechó para agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum por la confianza que depositó en ella para acompañarla en su administración.

Godoy Ramos confirmó que ayer mismo y a la par que se dio a conocer la renuncia de Gertz Manero también presentó el documento para dejar su cargo como Consejera Jurídica de la Presidencia, en el cual se desempeñaba desde octubre de 2024, y asumir el nuevo reto tras haber sido nombrada directamente por el ahora exfiscal para estar al frente de la FGR en lo que se realiza el proceso para elegir a quien lo reemplazará.

Antes de renunciar, Gertz Manero nombró a la también exfiscal de la Ciudad de México como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial, por lo que de conformidad con la Ley de la Fiscalía General de la República se desempeñará como encargada de despacho.

«Quiero informarles que el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor desde el 1º de octubre de 2024. Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por la confianza que depositó en mí para acompañar este Gobierno y ser parte del proyecto histórico de la Cuarta Transformación», escribió Godoy Ramos en su mensaje.

Agregó que ser la Consejera Jurídica de la Presidencia y desde ese cargo servir al pueblo fue «uno de los mayores retos y privilegios» de su trayectoria.

Foto: Cuartoscuro

«Me queda claro que transformar la vida pública del país no es solo una tarea institucional, es un compromiso ético que se sostiene con convicción, trabajo y lealtad al pueblo», puntualizó.

Tras su salida del gobierno, Godoy Ramos se dijo confiada de que México sigue «caminando con rumbo firme hacia un futuro más justo, más humano y con más derechos para todas y todos» de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con ello, dio por cerrada una etapa para comenzar otro reto en su trayectoria profesional al estar al frente de la FGR en tanto se realiza el proceso para que el Senado elija al sucesor de Alejandro Gertz Manero.

«Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia», afirmó.

Foto: Cuartoscuro

Gertz Manero deja la FGR y se va a una embajada

Tras los rumores de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, finalmente ayer el Senado dio entrada a la carta de la dimisión del fiscal de la República, la cual fue aprobada por mayoría, con lo que se notificó a la Presidencia de la República.

En su carta de renuncia, Gertz Manero dio a conocer que fue propuesto para ser embajador en un “país amigo”, sin revelar en qué país fungiría como representante diplomático de México; sin embargo, trascendió que sería en Alemania.

Foto: Cuartoscuro

En su conferencia de este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que propuso a Gertz Manero ser embajador y omitió revelar de qué país, pues señaló que aún se está en proceso y hasta que no sean aceptadas las cartas credenciales no podría decir la nación en la que será diplomático.

«Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país y hasta que no se acepten las cartas credenciales no puede decirse porque así se establece», comentó Sheinbaum.