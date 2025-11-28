Camioneta cae a zanja en la colonia Las Flores

MADERO, TAMAULIPAS.- La noche del jueves, una camioneta cayó en una zanja ubicada en la calle Jazmines y Avenida Tulipanes, en la colonia Las Flores de Ciudad Madero, a la altura del cárcamo.

Vecinos del sector comentaron que el tramo fue abierto recientemente para atender una fuga de agua y que la excavación permanecía en el sitio al momento del incidente.

De acuerdo con los reportes, el vehículo fue retirado con apoyo de una grúa y no se registraron personas lesionadas.

Por José Luis Rodríguez Castro La Razón