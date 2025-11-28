Carro derriba moto y manda a dos al hospital

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un motociclista y su acompañante resultaron lesionados, tras ser derribados por un automóvil, en la colonia Monte Alto Sipobladurt de Altamira.

Momentos después los trasladaron a hospitales de la zona.

El accidente sucedió a las 7 de la noche del jueves en calle 11 con calle 2 de ese sector.

Un Chevrolet Cruze gris modelo 2010 con placas del estado de México y una Italika FT 150 en color negro, protagonizaron el percance.

El operador de la primera unidad no cedió el paso al llegar a ese cruce, impactando al vehículo de dos ruedas.

El motociclista de 24 años y su acompañante de 22 sufrieron lesiones que fueron atendidas por Bomberos Voluntarios de Tamaulipas.

Posteriormente fueron llevados al Hospital Carlos Canseco y al IMSS respectivamente.

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento del hecho vial para luego ponerlo a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Por Benigno Solís/La Razón