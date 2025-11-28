Convocan a donar juguetes para llevar alegría en Navidad a niñas y niños afectados por inundaciones en la Huasteca Veracruzana

Se acerca la Navidad; sin embargo, en comunidades de Álamo el panorama continúa siendo desolador.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A más de un mes del desbordamiento de los ríos en la Huasteca Veracruzana, cientos de familias siguen sin recuperarse.

Frente a esta realidad, surgió una iniciativa que apela directamente al corazón: la florería Vera, ubicada en la calle Cristóbal Colón 607, entre Esperanza y José de Escandón en el centro de Tampico instaló un Centro de Acopio para recolectar juguetes y dulces con el objetivo de elaborar bolsitas navideñas para las niñas y los niños afectados.

“La verdad son muchos los niños afectados, miles, en zonas donde la ayuda no está llegando. Queremos sanarlos un poquito esta Nochebuena” dijo María Guadalupe Jiménez Torres, responsable de la campaña

Indicó que la ayuda se enviará a través de una persona solidaria que ya colabora con esa iniciativa.

Recordó que su hermana y familiares han acudido personalmente a las áreas más golpeadas de Álamo, Veracruz.

“Lo más profundo de Álamo, donde ya no dejaron entrar vehículos… tuvieron que bajar entre el lodo. Había carros destruidos, volteados. La gente se quedó varios días sin comer… una niña estuvo tres días sin probar alimento”

Aunque dijo que en el sur de Tamaulipas no se ha vivido recientemente una tragedia de esa magnitud, hizo un llamado a la empatía.

“Gracias a Dios no hemos pasado por esto, pero mañana podemos ser nosotros… Qué bonito que alguien se tocara el corazón para ayudarnos. Una pelota puede hacer una Navidad un poquito más alegre. Tenemos la oportunidad de dibujar una sonrisa… papá Dios va a estar contento”.

La recolección se realizará de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche, y culminará el sábado 20 de diciembre a las 18:00 horas, para que lo donado llegue a su destino y sea entregado el 24 de diciembre.

Se solicita donar dulces y juguetes preferentemente sin pilas; de requerirse, piden incluirlas junto con el regalo.

Mientras las comunidades de Álamo aún enfrentan lodo, destrucción y heridas que tardarán en sanar, en Tampico se abre una ventana para que la Navidad llegue, aunque sea en forma de una pequeña bolsa con dulces y un juguete… y un recordatorio de que la solidaridad también puede reconstruir.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón