Detienen a maestra de secundaria por enviar fotos inapropiadas a su alumno de 13 años

La mujer mandaba mensajes y fotos íntimas al menor, por lo que al ser descubierta por la madre del niño, se le denunció ante las autoridades correspondientes

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Una maestra de gimnasia de tan solo 22 años fue detenida después de enviar fotos y algunos mensajes de texto inapropiados a un estudiante de secundaria de 13 años, en un caso que generó conmoción en el estado de Florida en Estados Unidos, por lo indignante del caso.

La mujer identificada como Yemar Angeais Ramos-Figueroa de 22 años, fue detenida por detectives de la oficina del sheriff del condado de Osceola el miércoles 26 de noviembre, según las autoridades, lo que generó indignación en la comunidad de Florida debido al posible abuso del menor.

Fue la madre del estudiante de 13 años quien denunció el presunto contacto inapropiado por parte de la policía a mediados de octubre, pues la mujer trabajaba en Central Point Christian Academy como profesora de Educación Física cuando realizó los presuntos delitos.

Mujer es detenida por mandar fotos inapropiadas a su alumno de secundaria

Según las autoridades, los detectives obtuvieron los mensajes de texto y las fotografías que la mujer le enviaba al alumno, todo después de haber sido interrogada, pues en la fiscalía confesó los que había hecho, por lo que habrá que esperar la sentencia que dicte el juez en turno.

“Admitió haber enviado mensajes de texto y una foto a la víctima”, dijo el sheriff de la zona a medios locales.

La mujer se encuentra detenida en la cárcel del condado de Osceola, tiene una fianza de 5 mil dólares por cada uno de los cargos, lo que serían 10 mil dólares en total o, en este caso, más de 200 mil pesos mexicanos, por lo que está a la espera de ser sentenciada o no a 5 años de prisión.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.