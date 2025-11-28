Estados Unidos prohibirá renovar y suspenderá pasaportes de extranjeros y ciudadanos que superen este plazo

Es necesario que los portadores de este valioso documento sigan una estricta serie de requisitos y estén al tanto de las limitaciones que deben cumplir para que no les sea revocado

MÉXICO.- El pasaporte estadounidense es un documento que permite a todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados de esta nación viajar a otros países del mundo y es considerado por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) como una solicitud a otros gobiernos para que permitan trasladarse o residir temporalmente en sus territorios y tener acceso a ayuda y protección consulares.

Es necesario entender que este documento permite a su portador acceder a servicios y asistencia consular estadounidense mientras se encuentran en el extranjero. Lo más importante, es que autoriza regresar a Estados Unidos al dueño del pasaporte.

Puede solicitarse en la tradicional forma de libro o de plástico del tamaño de una tarjeta de crédito. Esta última está pensada para ciudadanos estadounidenses que viajan por tierra y mar desde Canadá, México, Bermudas y algunos países del Caribe; no tiene páginas para visas, pero acredita la ciudadanía e identidad estadounidenses y es igualmente válida que la primera, de acuerdo con información del DOS.

El pasaporte puede solicitarse en forma de libro o tarjeta de plástico | Freepik

No podrán renovar quienes superen este plazo

Es de suma importancia que los portadores de un pasaporte estadounidense, ya sean ciudadanos de EU o extranjeros naturalizados, mantengan el documento en perfectas condiciones para que sea considerado válido por las autoridades pertinentes, sin embargo, esto no es todo lo que se debe tener en cuenta.

Quienes sean dueños de un pasaporte también deben entender que no podrán renovarlo si fue emitido hace más de 15 años o si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

Emitido antes de cumplir 16 años

Dañado, perdido o robado

Emitido con su nombre anterior y no tiene un documento legal como una licencia de matrimonio para demostrar su cambio de nombre legal

como una licencia de matrimonio para demostrar su cambio de nombre legal En caso de que no se cumplan ninguna de estas acciones, los portadores podrán renovar su pasaporte estadounidense sin ningún problema. Cabe destacar que, como advierte el DOS, el documento es renovable solo si fue emitido dentro de los últimos 15 años.

Este documento se puede renovar por correo o en línea | Freepik

¿Cómo renovar el pasaporte?

La tarjeta de pasaporte, o el libro, pueden ser renovados por correo o en línea, utilizando la versión beta limitada del Sistema de Renovación de Pasaportes en Línea. Uno de los puntos que deben tener en cuenta los portadores de este documento es que el trámite de renovación puede tardar hasta tres meses, por lo que es importante llevar a cabo el trámite antes de su vencimiento.

Los elementos necesarios para llevar a cabo la renovación por correo son:

Llenar el formulario DS-82

Foto de pasaporte

de pasaporte Tarifa de pasaporte

de pasaporte Pasaporte más reciente

Documentación de cambio de nombre, si es necesario

Para llevar a cabo el trámite en línea, los interesados deben cumplir con estos requisitos:

El pasaporte que renueva tiene una validez de 10 años

de 10 años Tienes 25 años o más

o más No estás cambiando tu información personal como nombre

como nombre No viajará durante al menos seis semanas a partir de la fecha de presentación de su solicitud

a partir de la fecha de presentación de su solicitud Tiene una dirección postal en un estado o territorio de Estados Unidos

en un estado o territorio de Estados Unidos Tienes tu pasaporte contigo, no está dañado ni mutilado y no lo has denunciado como perdido o robado

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.