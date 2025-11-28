Exigen frenar iniciativa para despenalizar aborto en Tamaulipas; señalan prioridades urgentes para mujeres

El Colectivo Mujeres de México argumenta que no responde a las necesidades reales de las tamaulipecas.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante la propuesta presentada por legisladores de Morena para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, el Colectivo Mujeres de México lanzó un llamado directo al Congreso de Tamaulipas para detener dicha iniciativa, argumentando que no responde a las necesidades reales de las tamaulipecas.

Indicaron que en un contexto donde más de 10 mil mujeres han recibido atención por agresiones durante 2025, existen más de 6 mil 200 casos de violencia familiar y cerca de 30 mil reportes por ataques contra mujeres, resulta “irresponsable” abordar la legalización del aborto antes que problemas como inseguridad, violencia, empleo y acceso a servicios básicos.

“Despenalizar el aborto hasta las 12 semanas desvía la atención de las verdaderas prioridades para las mujeres, principalmente para las que padecen violencia y situación de pobreza”

El Colectivo cuestionó especialmente a la diputada de Morena, Eva Reyes González por impulsar la propuesta también exhortó al diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno, a garantizar que el parlamento abierto no se convierta en un ejercicio ideologizado.

De acuerdo con cifras citadas por la organización, el 75% de los tamaulipecos se siente inseguro según la ENSU, mientras empresarios han tenido que cerrar negocios por extorsiones, robos y amenazas.

“El Congreso no puede legislar sobre aborto mientras miles de mujeres viven violencia en sus hogares, en las calles y en sus trabajos. Primero que atiendan lo urgente, lo que realmente pone en riesgo la vida de las tamaulipecas”

Al final, el Colectivo reiteró su postura asegurando que “aceptar el aborto no es estar a favor de la mujer, es ponerse en su contra” y advirtió que la apertura a esta iniciativa refleja desconexión con la realidad social del estado. Pidieron privilegiar políticas públicas que garanticen seguridad, educación, empleo, atención materna y apoyo económico, antes que legislar en temas que dijeron responden a intereses ideológicos.

Por Cynthia Gallardo

La Razón