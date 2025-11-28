Llaman productores de Tamaulipas a seguir con la lucha al no incluir al sorgo en negociaciones

Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano convocaron a continuar con la movilización este viernes 28 de noviembre

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Pese a la firma de la minuta de acuerdos entre organizaciones agrícolas, transportistas y el Gobierno federal, el conflicto no está resuelto para todos.

Y es que en Tamaulipas, productores de sorgo anunciaron que mantendrán hoy viernes presencia en la «Y» de San Fernando, al señalar que su cultivo no fue incorporado en los compromisos alcanzados ayer en la mesa Nacional.

A través de un mensaje difundido entre las bases, bajo el lema “La lucha sigue”, el Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano convocaron a continuar con la movilización este viernes 28 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, en Bodega La Herradura, ubicada en la carretera Victoria–Matamoros, a la altura del kilómetro 201.

Aunque no especificaron si bloquearán o no dicho tramo carretero.

Los líderes de este grupo señalaron que, aunque hubo avances relevantes para sectores como el trigo y el maíz, el sorgo quedó fuera, a pesar de ser un cultivo predominante en la región centro y norte tamaulipeco.

Esto, afirmaron, los deja nuevamente en la incertidumbre frente a los costos de producción, la falta de comercialización y los atrasos en apoyos federales.

Y mientras las negociaciones siguen en la mesa, la convocatoria llama a los productores a mantener la presión mientras las mesas continúan en Ciudad de México.

Aunque el resto de los bloqueos en el estado fueron levantados tras los acuerdos firmados ayer, este grupo de productores advirtió que no abandonarán la movilización hasta que el sorgo sea reconocido dentro del esquema de granos considerados básicos, lo que permitiría acceder a los mismos mecanismos de apoyo y comercialización que otros cultivos.

Por Antonio H. Mandujano