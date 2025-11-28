Mujer cobraba manutención de su hijo a tres hombres distintos, fue detenida en Estados Unidos

Las autoridades de Nueva Jersey detectaron que Alyssa Radford recibió durante seis años manutención por el mismo niño proveniente de tres hombres distintos.

NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.- Autoridades de tres estados de Estados Unidos investigaron a una mujer identificada como Alyssa Radford, presuntamente por haber cobrado manutención infantil a tres hombres en Nueva Jersey, Maryland y Minnesota durante seis años por el mismo menor, de acuerdo con publicaciones virales en redes.

Según esas versiones, la mujer habría percibido “más de 3 mil 200 dólares al mes durante seis años, todo por el mismo bebé”, y su esquema quedó expuesto cuando “los estados comenzaron a comparar notas».

Las publicaciones, realizadas en julio de este año, afirman además que “ese bebé tuvo más papás que un espectáculo de pasos en una fiesta de bienvenida de una HBCU (Universidad Históricamente Negra)” y que la sospechosa “ahora enfrenta cargos y posiblemente tenga que pagar más que solo Pampers y fórmula”. En el mismo hilo se añade: “No estamos diciendo que sea una estafadora… pero definitivamente convirtió el sistema de manutención infantil en su OnlyFans personal”.

A falta de registros judiciales disponibles públicamente, la información difundida se mantiene en el terreno de lo alegado por usuarios y páginas de redes sociales.

¿Cómo funciona el sistema de pago de manutención en EU?

Más allá del caso específico, el marco legal estadunidense prevé herramientas para detectar y corregir cobros duplicados entre estados. La Ley Uniforme de Apoyo Familiar Interestatal (UIFSA) establece reglas para que solo exista una orden “controladora” por menor y para coordinar la ejecución entre fiscalías y agencias estatales, bajo la supervisión federal de la Oficina de Servicios de Manutención Infantil (OCSE) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

OCSE mantiene un registro federal y utiliza el Directorio Nacional de Nuevas Contrataciones para contrastar datos de empleo y ayudar a localizar a deudores, reducir pagos duplicados y armonizar órdenes de distintos estados. Estas bases y procedimientos son la columna vertebral del intercambio de información entre agencias cuando surgen conflictos de jurisdicción o sospechas de fraude.

Las guías intergubernamentales de OCSE detallan cómo los estados deben tramitar casos interestatales, priorizar qué orden rige, y cómo corregir escenarios en los que más de un tribunal haya emitido órdenes incompatibles. En teoría, ello limita la posibilidad de que una misma persona cobre manutención simultáneamente de varios presuntos padres por el mismo menor.

En la práctica, las oficinas estatales de manutención infantil —como las de Maryland y Minnesota— centralizan quejas, actualizaciones de datos y consultas ciudadanas, y están obligadas a cooperar en casos con elementos interestatales. Los portales oficiales de ambos estados señalan que las partes pueden reportar discrepancias en órdenes, montos o beneficiarios, lo que activa revisiones administrativas y, de ser pertinente, acciones judiciales.

Si se comprobara un fraude, las sanciones dependen del tipo penal y el estado de radicación del proceso, e incluyen desde la restitución de cobros indebidos hasta delitos de falsedad o estafa, además de la modificación o anulación de órdenes incompatibles a través de los mecanismos de UIFSA. A escala nacional, el programa de manutención infantil gestionó más de 30 millones de casos activos en 2023 y se apoya en cruces de información para prevenir abusos, según reportes y fichas técnicas de OCSE.

