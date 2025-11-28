Participan menores en 10% de delitos

Alerta el Sistema Estatal de Seguridad que en el 10% de delitos intervienen menores de edad, por lo que se prepara un diagnóstico sobre esta problemática.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Sistema Estatal de Seguridad Pública informó que al menos 10% de los delitos registrados en Tamaulipas involucran a menores de edad, cifra considerada alarmante debido a que la mayoría corresponden a ilícitos del fuero federal, donde suelen intervenir grupos de delincuencia organizada.

Ante este panorama, la Mtra. Ivette Salazar Márquez, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna Tamaulipas, señaló que el organismo mantiene acciones permanentes de prevención, implementadas desde diversas comisiones enfocadas en erradicar la violencia infantil y evitar que niñas, niños y adolescentes entren a entornos delictivos.

Sipinna realiza pláticas de sensibilización, talleres especializados y capacitaciones dirigidas a servidores públicos, madres, padres y cuidadores, con el objetivo de mejorar la comunicación familiar y detectar riesgos emocionales, sociales o escolares.

Aunque el organismo no atiende casos individuales, sí identifica tendencias.

Los asuntos más frecuentes se relacionan con acoso escolar y con la creciente demanda de atención para niñas y niños con autismo, especialmente en temas vinculados con su derecho pleno a la educación.

Como parte de sus estrategias, Sipinna iniciará un diagnóstico estatal de enero a mayo de 2026 en diversas escuelas, para evaluar condiciones de seguridad, indicadores de violencia y necesidades detectadas directamente por estudiantes. Esto permitirá diseñar acciones más precisas basadas en datos de campo.

El organismo trabaja además con los polígonos de riesgo definidos por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, lo que permite focalizar esfuerzos en municipios y colonias con mayor vulnerabilidad.

En el presente año, Sipinna aplicó jornadas estatales contra el abuso sexual infantil y el acoso escolar, así como el programa Caminar, dirigido a fortalecer habilidades de comunicación y crianza en las familias.

Al concluir, Salazar Márquez afirmó que “nada es suficiente” cuando se trata de proteger a la niñez, pero aseguró que las acciones realizadas han mostrado avances. El reto —dijo— es permanente y las estrategias se reforzarán con base en los resultados del diagnóstico 2026.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON