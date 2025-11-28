Revelan la causa del incendio de edificio residencial en Hong Kong

HONG KONG, CHINA.- En días recientes se vivió un incendio que dejó 28 muertos en un edificio residencial de Hong Kong, lo que además de generar conmoción, generó un fuerte debate sobre la seguridad de los complejos de esa índoles, pues al tener cierto tipo de materiales de construcción el gobierno quiere eliminarlos.

Cabe destacar que Hong Kong, una de las ciudades más importantes de China, sigue usando andamios de bambú, para la construcción de sus edificios así como de la reparación de los mismos, siendo esta un práctica muy popular de la comunidad en Asia pero también una muy criticada.

Pues los ocho rascacielos de Wang Fuk Court han estado sometidos a importantes renovaciones desde el año 2024, pues estos estaban cubiertos de bambú y de redes protectoras verdes, lo que los hacía muy inflamables, hecho que causaba indignación en la población.

Andamios de bambú: la posible causa de muerte de 128 personas

Fue el gobierno de Hong Kong, quien mencionó que los fragmentos de bambú habían contribuido a propagar las llamas y defendió que era importante acelerar la transición hacia andamios metálicos en toda la ciudad por temas de seguridad, luego del aparatoso incendio vivido.

Sin embargo, algunos residentes siguen defendiendo el uso de este material y han acusado al gobierno de buscar culpar a algo o alguien por lo que pasó con el edificio que se incendió hace algunos días, lo que ha generado molestia por parte de la población defensora de este oficio.

“Es un problema complicado y con muchas facetas. El bambú, o más bien todo el andamio, estaba en llamas. No es el único factor que contribuye pero probablemente sea uno de ellos”, mencionó Anwar Orabi, ingeniero civil a medios locales.

Según las diligencias correspondientes, se cree que él incendio comenzó en la red protectora situada fuera de los pisos inferiores de uno de los edificios y se propagó rápidamente hacia arriba debido a que los pisos tenían planchas de espuma que eran altamente inflamables.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.