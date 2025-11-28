Rinden homenaje póstumo a bombero

Compañeros reconocen la entrega, compromiso y la calidad humana del elemento Jesús Miranda Aldaco cuando portaba su uniforme

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La familia de Bomberos de Ciudad Victoria se congregó este jueves en la subdelegación del 25 Doblado para rendir un homenaje póstumo a Jesús Miranda Aldaco, elemento que lamentablemente falleció hace unos días.

Con profundo sentimiento, corporaciones como la Cruz Roja, el Centro Regulador de Urgencias Médicas y Protección Civil se reunieron en el estacionamiento de las unidades para dar el último adiós a una persona que durante 20 años dedicó su vida al bien de la sociedad victorense.

El homenaje inició a las 10:00 de la mañana y en él se reconoció la trayectoria del valeroso oficial.

Livio Flores Rodríguez, coordinador de la corporación, se encargó de dirigir unas palabras de despedida, en las que reconoció la entrega, el compromiso y la calidad humana del bombero cuando portaba su uniforme.

Diversas guardias de los diferentes cuerpos de socorro de la ciudad hicieron lo propio.

También lo acompañaron su esposa, compañera de trabajo y amiga, Xóchilpa Monita Medina.

El cortejo fúnebre partió hacia el ejido Loma Alta, localidad donde el oficial y su pareja tenían su residencia, para ser sepultado en el camposanto del mencionado lugar.

Miranda Aldaco falleció el miércoles mientras se encontraba en su centro de trabajo, ubicado en la base Sagitario, víctima de un ataque cardíaco.

Más que un colega, fue considerado un pilar de dedicación y servicio. Su legado no se extinguirá; permanecerá vivo en cada llamada de auxilio que sea atendida con prontitud.

El mensaje resume el agradecimiento de una institución y de una comunidad que honra a un héroe cotidiano, cuyo servicio desinteresado se convirtió en un ejemplo perdurable.

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón