Suspende juez federal multa millonaria a abogada

En cumplimiento a lo resuelto en el juicio de amparo 1812/2025, se giró el oficio 8543/2025 dirigido a la Directora de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un juez federal amparó a la abogada Aglaeth Yesenia González Cruz, con lo que la multa impuesta en su contra por un millón 390,400 pesos por una jueza, quedó suspendida.

En el mismo, se ordena no se ejecute la multa enviada mediante diverso 8320/2025 el 21 de nociembre de este mismo año en la que se apercibió con una multa equivalente a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Con esto, la multa queda suspendida y no deberá ejecutarse, hasta en tanto n se recuelva en definitiva el juicio de amparo tramitado por la juzgadora que fue multada por la jueza Mónica Iliana Pérez Chapa.

Apenas este jueves, el Órgano de Administración Judicial, reasignó temporalmente a la jueza del Primer Distrito Judicial al sistema penal tradicional, mientras el Tribunal de Disciplina Judicial, toma conocimiento de la queja interpuesta por la abogada e inicia el procedimiento correspondiente.

Fue la abogada Aglaeth Yesenia González Cruz, quien dio a conocer en su red social de Facebook el oficio enviado a la Secretaría de Finanzas y la carátula del Amparo tramitado.

“Este avance no es solo personal: es un recordatorio de que en México el ejercicio del derecho no debe ser castigado y que el gremio unido tiene fuerza, voz y carácter. Quiero agradecer profundamente a todas las barras, foros y colectivos jurídicos que levantaron la voz y permanecieron atentos”.

Por. Perla Reséndez