Tragedia en China. Tren se descarrila y atropella a trabajadores que daban mantenimiento a las vías; van once personas sin vida

Las autoridades lograron rescatar a dos personas con vida, quienes fueron llevados de emergencia a un hospital local; sin embargo, su estado de salud es desconocido

CHINA.- Autoridades de China investigan un trágico accidente ferroviario ocurrido en la ciudad de Kunming, en la provincia china de Yunnan, el cual dejó un saldo de 11 trabajadores muertos y dos heridos mientras realizaban labores de mantenimiento en las vías. El hecho sucedió durante la mañana del 27 de noviembre, cuando un tren realizaba una prueba de un sistema de detección temprana de terremotos en la estación de Luoyang Town.

Según reporte de medios de comunicación, lo que debía ser una prueba técnica rutinaria terminó convirtiéndose en una de las tragedias ferroviarias más graves registradas en lo que va del año. Los primeros informes sugieren que los trabajadores se encontraban dentro de la zona de vías cuando el tren avanzaba por una curva dentro de la estación y los atropelló.

Los responsables del sistema ferroviario en Kunming explicaron que la unidad no presentó fallas visibles y circulaba de manera normal. Sin embargo, al llegar al punto en el que se encontraban los empleados, el tren no logró detenerse a tiempo y terminó por arrollarlos.

En imágenes difundidas, en redes sociales, poco después del accidente revelan la magnitud del accidente. En videos se observa un vehículo volcado, personal ferroviario corriendo de un lado a otro intentando entender lo sucedido y equipos de emergencia rodeando el área con evidente desesperación.

¿Qué causó el accidente donde 11 trabajadores murieron?

La reacción de las autoridades fue inmediata. Apenas se notificó el choque, las unidades ferroviarias activaron su plan de emergencia y se coordinaron con el gobierno local para llevar a cabo las labores de rescate, así como la atención médica para los dos sobrevivientes, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos. Hasta el momento, no se ha revelado su estado de salud, aunque las autoridades señalaron que se encuentran bajo supervisión médica debido a la gravedad del incidente.

Después del accidente, los servicios ferroviarios en la estación de Luoyang Town fueron restablecidos, aunque las autoridades confirmaron que se mantiene abierta una investigación para determinar exactamente qué ocurrió, por qué los trabajadores se encontraban en ese punto de las vías y si existieron fallas en la comunicación entre los equipos encargados de la prueba y las cuadrillas de mantenimiento.

La investigación busca también aclarar si hubo omisiones en los protocolos de seguridad, pues este tipo de trabajos suele realizarse con estricta supervisión para evitar acercamientos peligrosos entre trenes y personal técnico.