Trump concederá indulto a expresidente de Honduras condenado por narcotráfico

Trump anuncia el indulto de Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico. La decisión reabre debates sobre impunidad, geopolitica y la influencia de EU en Honduras.

ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump dijo el viernes que concederá un indulto al exmandatario de Honduras Juan Orlando Hernández, que cumple una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos tras ser declarado culpable de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

En una publicación en Truth Social, Trump reiteró su apoyo al candidato presidencial hondureño Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, y afirmó que «si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero».

«Si Tito Asfura gana las elecciones presidenciales de Honduras, debido a la gran confianza que Estados Unidos tiene en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo de Honduras, le brindaremos todo nuestro apoyo. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sea cual sea», destacó el mandatario.

«Además, concederé el indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a las que respeto enormemente, ha sido tratado de forma muy dura e injusta. Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de que Tito Asfura haya ganado las elecciones, cuando Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero», agregó.

En marzo de 2024, un jurado de Manhattan declaró a Hernández culpable de aceptar millones de dólares en sobornos para proteger cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos pertenecientes a traficantes que en su día proclamó públicamente combatir. Y en junio de ese año fue sentenciado a 45 años de prisión.

Durante un juicio de dos semanas, los fiscales dijeron que Hernández usó dinero de la droga para sobornar a funcionarios y manipular los resultados de la votación durante las elecciones presidenciales de Honduras de 2013 y 2017. Varios traficantes condenados testificaron que lo sobornaron.

«ENHORABUENA A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ POR SU PRÓXIMO INDULTO», remarcó el republicano.

¿Conspiración en Honduras?

El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández fue condenado en marzo de 2024 por un jurado federal en Nueva York por cargos de conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos y por delitos relacionados con armas.

Posteriormente, en junio de 2024 recibió una pena de 45 años de prisión, además de una multa millonaria y años adicionales de libertad supervisada tras cumplir la condena.

En el juicio, fiscales describieron una operación de narcotráfico masiva: según ellos, Hernández habría permitido el paso de cientos de toneladas de cocaína hacia EU, a cambio de sobornos, corrupción sistemática y protección a cárteles.

Durante años, Hernández había sido visto por Washington como un aliado clave en la lucha contra el narcotráfico y la migración centroamericana.

Por ello, su condena representó una conmoción diplomática: un antiguo socio convertido en convicto, lo que generó fuertes preguntas sobre los mecanismos de cooperación, vigilancia y política exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica.

En ese contexto, la decisión del presidente Donald Trump de anunciar un indulto para Hernández rompe múltiples precedentes: no sólo revierte una condena histórica, sino que lo hace en un momento electoral clave en Honduras, vinculando el perdón con el respaldo a un candidato presidencial.

