VIDEO: Christian Nodal desata las críticas por cantar ‘Stand by Me’

Christian Nodal volvió a acaparar la atención tras interpretar Stand By Me en un concierto.

MÉXICO.- Christian Nodal, una de las figuras más influyentes de México, volvió a colocarse entre las principales tendencias. Su reciente interpretación de Stand By Me, clásico inmortal de Ben E. King, durante un concierto que ofreció en San Antonio, Texas.

El momento, que en un principio parecía pasar inadvertido dentro del espectáculo, rápidamente explotó en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde cientos de usuarios comenzaron a comentar su opinión sobre el cover. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue precisamente la emotividad del tema, sino la pronunciación en inglés del cantante.

Critican a Christian Nodal por cantar en inglés

En redes sociales, los comentarios negativos rápidamente superaron a los positivos, abriendo una nueva ola de burlas y críticas hacia Christian Nodal. Algunos usuarios aseguraron que el tema habría sido “arruinado”, mientras otros cuestionaron su decisión de interpretar una pieza tan icónica sin dominar completamente el inglés.

Entre los comentarios más destacados, se leyeron frases como:

“No, una de mis canciones favoritas y este la cajetea. ¿Cómo desoigo esto?”

“Primero que aprenda a hablar y pronunciar bien el inglés.”

“Mejor sus canciones en español.”

“Ni él entiende lo que dice o lo que quiere pronunciar.”

Estos mensajes reflejaron la molestia de algunos fans del tema original y de quienes consideran que Christian Nodal debería centrarse en el repertorio en español donde se ha consolidado.

A pesar de la lluvia de críticas, una parte del público defendió a Christian Nodal y destacó su talento vocal, su capacidad interpretativa y su intención de experimentar con géneros distintos. Algunos incluso señalaron que la interpretación podría tener un significado personal.

En redes comenzaron a circular teorías de que Stand By Me podría estar dedicada a Ángela Aguilar, con quien Christian Nodal mantiene una relación sentimental ampliamente mediática. Para algunos fans, el gesto encajaría con la etapa romántica que vive el artista y con el simbolismo de la letra del clásico de los años 60.

Además, seguidores recordaron que esta no es la primera vez que el sonorense interpreta la canción. En 2024 también la añadió brevemente a su setlist en algunos conciertos, aunque en aquella ocasión no provocó la misma polémica.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha emitido ningún comentario respecto a las críticas. Su silencio ha avivado el interés mediático, aunque no es la primera vez que el artista decide no responder de inmediato a polémicas surgidas en redes.

Christianl Nodal celebra en Día de Acción de Gracias con la familia Aguilar

Mientras la discusión en redes seguía creciendo, Christian Nodal pasó Thanksgiving Day junto a la familia Aguilar en Estados Unidos. Como cada cuarto jueves de noviembre, la dinastía se reunió para celebrar el Día de Acción de Gracias con una tradicional cena que incluyó pavo relleno, puré de papa, jamón y una tarta especial.

Una foto publicada por Ángela Aguilar dejó ver la armonía familiar: en el centro, Pepe Aguilar junto a su esposa Aneliz Álvarez; a un lado, Ángela posando junto a Nodal y Luis Rodrigo Castillo, novio de Aneliz Aguilar; y del otro lado, los hermanos Aneliz y Leonardo Aguilar.

La postal inmediatamente llamó la atención del público, pues surgió en medio de rumores que señalaban presuntas tensiones entre Christian Nodal y la familia de Ángela. Sin embargo, la fotografía pareció desmentir esos comentarios y proyectó un ambiente de unión y buena relación entre todos.

Pepe Aguilar lanza mensaje contundente

En una situación paralela que también generó conversación, Pepe Aguilar se pronunció durante un concierto de su hija en El Paso, Texas. Aunque no salió directamente al escenario, el patriarca de la familia realizó una transmisión en vivo desde backstage en la que envió un fuerte mensaje hacia quienes critican constantemente a Ángela Aguilar.

Que Dios nos bendiga a todos. Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de fregarse entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas, expresó.

Luego añadió una reflexión polémica:

En datos duros en redes sociales, los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres. Y está bien loco que México sea el país que más se acaba estadísticamente a sus compatriotas. Está bien loco. Bien loco. Todo el mundo puede opinar lo que quiera, pero la verdad es la verdad.

Sus declaraciones generaron conversación inmediata, sobre todo por la manera en que abordó las críticas hacia su hija, quien en los últimos meses ha enfrentado una fuerte ola de opiniones divididas debido a su relación con Christian Nodal.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.