VIDEO: Conductor de TV se desmaya en vivo, sus compañeros creyeron que era una broma

ARGENTINA.- Momentos de tensión y preocupación fueron los que se vivieron en la reciente transmisión del programa «Los profesionales de siempre» después de que uno de sus conductores sufriera un desmayo en vivo, provocando distintas reacciones entre los televidentes.

En pleno programa en vivo quedó grabado el momento exacto en el que el conductor, Daniel Gómez Rinaldi, sufrió un problema de salud. A pesar de que se especuló que se trataba de una broma, el presentador explicó lo que realmente pasó.

En el reciente capítulo de «Los profesionales de siempre», programa de televisión transmitido en Argentina, el conductor, Daniel Gómez Rinaldi sufrió un problema de salud después de protagonizar una fuerte discusión con la colaboradora, Evelyn Von Brocke.

En las imágenes vemos al conductor de televisión diciendo que no se siente bien y no puede continuar con el enlace. Minutos después se desploma y cae en el suelo. Los demás conductores expresaron su incertidumbre, incluso algunos comenzaron a reír.

“No puedo seguir escuchando, me voy del móvil”, dice antes de desplomarse.

¿Cuál es el estado de salud del conductor?

Después de sufrir un desmayo en pleno programa en vivo de «Los profesionales de siempre», el conductor, Daniel Gómez Rinaldi, registró actividad en su cuenta en Instagram para explicar qué fue lo que le pasó y cuál es su estado de salud.

El conductor confesó que tenía la intención de abandonar la llamada, pero desafortunadamente presentó un problema en su presión. Explicó que nunca perdió el conocimiento, lo que le permitió continuar con sus actividades.

«Nunca perdí el conocimiento. Me recuperé y seguí con mis actividades. Lo que yo pensaba que había sufrido una «baja de presión»» en realidad fue «presión alta»», escribió en redes sociales.

