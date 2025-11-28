Volaris y Viva Aerobus harán cancelación masiva de vuelos a partir de hoy

Las aerolíneas indicaron a través de comunicados que esta medida responde a la necesidad de revisar medidas estrictas de seguridad en sus aeronaves

MÉXICO.- Este viernes 28 de noviembre dos de las aerolíneas más importantes que operan en México anunciaron que tendrán una cancelación masiva de vuelos que podría afectar hasta por 72 horas los vuelos programados, esto debido al requerimiento de una revisión de seguridad de las aeronaves que operan las empresas Volaris y Viva Aerobus.

A través de redes sociales las compañías anunciaron que recibieron una notificación oficial (AOT Alert Operators Transmission) del fabricante Airbus de las aeronaves con las que operan en las que se les solicita hacer una actualización de software en gran pare de los aviones de la familia A320 a nivel global, por lo que la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea emitió una directiva que obliga a estas aerolíneas a realizar dicha actualización.

Esto afectará la operación de vuelos en los próximos días, por lo que advierten a los usuarios que la actualización se realizará entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda la red y rutas durante las próximas 48 a 72 horas y posteriormente se irán retomando los vuelos con normalidad.

Ambas empresas destacaron que la prioridad es la seguridad de los pasajeros, por lo que estarán informando a través de medios digitales el estatus de los vuelos que se cancelan y los que se retrasan, ya que varios aviones deberán permanecer en tierra debido a la actualización de seguridad.

¿Cómo saber cuáles vuelos serán afectados en esta cancelación masiva de Volaris y Viva Aerobus?

Viva indicó que aún no define el periodo por el que podría haber afectación a los usuarios, pues trabaja de manera coordinada con autoridades y Airbus para mitigar los efectos que está medida puede generar en sus itinerarios.

Estaremos informando puntualmente a los clientes qué itinerarios se verán afectados por esta orden precautoria para ofrecerles soluciones y alternativas a sus planes de viaje, indicó Viva en un comunicado.

Además invitaron a los pasajeros a mantenerse al tanto de su sitio web donde se estará informando sobre cualquier actualización relacionada con esta situación.

Por su parte Volaris indicó que ña empresa ofrecerá a través de sus canales digitales opciones y alternativas de reprogramación de vuelos sin costo para sus clientes a través de su sitio oficial en la sección “Mis Reservas” o mediante su canal de WhasApp.

Solicitamos amablemente a nuestros clientes reservar el estatus de su vuelo antes de presentarse en el aeropuerto.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.