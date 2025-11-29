Apostará Tamaulipas a la venta de cortes de carne con proyecto federal

Con la incorporación a la Estrategia Nacional de Producción de Carne, el estado busca posicionarse en un mercado más rentable y menos vulnerable a los vaivenes internacionales.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La ganadería tamaulipeca está por dar un giro estratégico: dejar de depender de la venta de becerros en pie y avanzar hacia la comercialización de cortes de carne con mayor valor agregado.

Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Desarrollo Agropecuario y Forestal, explicó que al menos dos mil 500 productores participarán en este plan que permitirá fortalecer la cadena vaca–becerro y convertir lo que antes se exportaba sin procesar en productos terminados listos para competir en anaqueles.

Dijo que esta estrategia nace como respuesta a la caída de ingresos que enfrentaron los ganaderos tras la suspensión de exportaciones hacia Estados Unidos por la presencia del gusano barrenador, lo que obligó a replantear el modelo comercial de la región.

Así mismo, el funcionario informó que Tamaulipas espera obtener un respaldo federal de 800 millones de pesos para detonar este proceso de transformación.

“Lo que buscamos es dar el valor agregado, hacer toda la cadena productiva dentro del sistema vaca–becerro, el desarrollo, la engorda, sacrificio y el empaquetado de la carne”, explicó.

De aprobarse los recursos, 400 millones se destinarán a ampliar la sala de corte, deshuese y enfriamiento del rastro TIF de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en Ciudad Victoria, mediante un crédito con tasa preferencial gestionado con FIRA.

Esa infraestructura sería la pieza clave para que el estado pueda procesar y comercializar carne empaquetada.

Con instalaciones propias, subrayó Amaya García, Tamaulipas no solo elevará su competitividad, sino que podrá ofrecer cortes certificados y con estándares que lo inserten con mayor fuerza en el mercado nacional.

El objetivo central, insistió, es que el productor primario obtenga un beneficio directo al dejar de depender únicamente de la venta de ganado en pie y participar en una cadena más rentable.

“El final de nuestro objetivo es que el beneficio llegue al productor primario”, puntualizó, al destacar que el consumo nacional también podrá verse favorecido con nuevas opciones de carne procesada y con mejor comercialización.

Por. Antonio H. Mandujano