Aprueba Ayuntamiento de Altamira Presupuesto de Egresos 2026

La decisión se tomó durante la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En un ejercicio responsable y transparente, el Cabildo de Altamira aprobó el Presupuesto de Egresos 2026, el cual asciende a mil 965 millones de pesos. La decisión se tomó durante la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez.

Durante la sesión se subrayó que la actual administración ha mantenido un manejo ordenado y claro de los recursos públicos, lo que ha permitido fortalecer la confianza institucional. El alcalde Martínez Manríquez destacó que dichos avances en transparencia han sido reconocidos por la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, organismos que han observado cumplimiento en los procesos de fiscalización.

Asimismo, se informó que el presupuesto aprobado permitirá dar continuidad a los programas municipales orientados al desarrollo social, obra pública, servicios básicos y modernización administrativa.

En la misma sesión, el segundo regidor Bernardino Álvarez Cedillo presentó su Primer Informe de Actividades, en el que expuso las acciones realizadas en el desempeño de sus funciones edilicias.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento se prepara para iniciar el ejercicio fiscal 2026 con una planeación financiera avalada y sustentada en criterios de eficiencia y transparencia.