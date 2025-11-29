Aseguran rescate legal de la “Casa de la Naturaleza”; Tampico busca recuperar inversión o formalizar propiedad

El objetivo es rescatar y aprovechar bienes municipales que puedan generar utilidad y beneficio para los tampiqueños

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Ayuntamiento de Tampico trabaja para esclarecer la situación jurídica de la antigua Planta Hidros conocida como “La Casa de la Naturaleza”, predio adquirido en la administración anterior cuyo proceso de escrituración quedó inconcluso, informó el secretario del Ayuntamiento, Carlos Alberto García Porres.

Explicó que el pago fue cubierto en su totalidad por casi 2 millones de pesos; sin embargo, la escritura nunca se formalizó debido al fallecimiento de varios copropietarios originales, lo que dejó sin concluir la promesa de compra-venta.

El caso tomó un nuevo giro cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) intervino, señaló que los planos oficiales establecen que el terreno se encuentra bajo jurisdicción federal, mientras que los particulares aseguran que el cauce del agua cambió con el paso del tiempo, modificando la delimitación.

El funcionario expresó que el municipio cuenta con un convenio vigente con Conagua desde principios de 2000, que le otorga facultades para administrar y aprovechar zonas aledañas a cauces naturales, por lo que ya iniciaron trámites para que la dependencia federal ratifique la posesión.

“Estamos haciendo todo lo necesario para que quede claro quién tiene derecho al uso del predio”

De confirmarse que el terreno pertenece a Conagua, el Ayuntamiento buscará la devolución del recurso pagado, al tratarse de un bien que no debió enajenarse.

En caso de que la resolución respalde a los particulares, exigirán la formalización inmediata de la escritura e incluso procederán legalmente si hay negativa.

García Porres recordó que el espacio funcionó como Centro Acuícola Tancol y que recientemente se resolvieron problemas eléctricos para habilitarlo nuevamente.

Concluyó señalando que el objetivo es rescatar y aprovechar bienes municipales que puedan generar utilidad y beneficio para los tampiqueños, entre éstos la Casa de la Naturaleza.

Por Cynthia Gallardo

La Razón