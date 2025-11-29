Chocan pipa y camión en el libramiento poniente

El aparatoso accidente tuvo lugar la tarde del sábado en el kilómetro 10, a unos metros del puente de la calle Campanula, a la altura de las colonias Colosio y Jardines de Champayán.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Brutal choque entre una pipa y un camión de una empresa de concretos en el libramiento poniente de Tampico, dejó como saldo una persona pensada y cuantiosos daños materiales.

El riesgo era mayor porque la primera unidad transportaba combustible.

Lo anterior obligó al cierre total de la circulación en esa vía rápida.

Se trató de un choque de frente en el que ambos resultaron con daños considerables.

Al sitio se trasladaron Bomberos Voluntarios de Tamaulipas, Bomberos Altamira, Bomberos y Protección Civil de Madero, Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas, SINAREM, entre otros.

El operador del camión quedó prensado luego del impacto por lo que se utilizó equipo especial, las conocidas «quijadas de la vida», para liberarlo y trasladarlo a un hospital.

El otro conductor solamente presentaba golpes leves.

En el sitio se derramó combustible de ambos tractocamiones.

Ante ello, amplio tramo fue cerrado a la circulación vehicular.

Al punto también arribaron elementos de la Guardia Estatal y de la Guardia Nacional para resguardar el área.

Por. Benigno Solís/La Razón