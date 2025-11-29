Comercios prevén repunte en ventas en Diciembre

César Sánchez Aguilar, presidente del organismo camaral, consideró que el aumento podría fluctuar entre el 30 y el 40 por ciento.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Comercios adheridos a la CANACO Altamira, prevén que en diciembre se presente un favorable repunte en ventas.

La expectativa aumentó luego de ver los buenos números dejados por el reciente evento de El Buen Fin.

«Tenemos muy buena expectativa, en El Buen Fin nos fue muy bien y hubo un incremento del 30, 40 por ciento y queremos que también sea lo mismo para este fin de año», refirió.

Dijo que negocios como restaurantes, jugueterías, tiendas de ropa, salones de eventos, entre otros, serán los más beneficiados durante el último mes del año.

De igual manera, consideró que la apertura de negocios en el 2025 ha sido positiva.

«El impulso que le da la Secretaría de Economía, el inpulso que le da el gobierno municipal y de la mano de CANACO Altamira estamos trabajando para que lleguen esas inversiones tanto foráneas como locales», explicó.

Por. Benigno Solís/La Razón