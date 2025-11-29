Cuerudo muy diablo

Heber Velázquez fue confirmado como jugador de Toluca en una venta histórica.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El futbolista victorense Heber Velázquez jugará con el Toluca, tal como lo había adelantado OÉ, y será registrado en la categoría Sub-21, con posibilidad de también tener participación en la Sub-19.

El jugador fue despedido por la directiva que encabezan Armando Arce y Adrián Martínez. En entrevista exclusiva para OÉ, Heber confirmó su fichaje y señaló que únicamente espera el llamado del equipo escarlata para reportarse con su equipo juvenil Sub-21.

Su presentación podría darse la próxima semana o en un plazo aproximado de quince días.

“Me siento muy feliz y muy contento, es un logro gracias a mi esfuerzo, a todos los profesores que he tenido, a mis papás, y también agradezco a la directiva”, expresó en exclusiva para OÉ.

Heber Velázquez desde hace varios meses intentó salir de la institución, sin embargo, la directiva que entonces encabezaba Javier Garibaldi no le otorgó la oportunidad cuando surgieron otras opciones. Ahora, bajo el mando de Armando Arce y su equipo de trabajo, se concretó finalmente su salida.

“Estoy agradecido por esta oportunidad. Mi sueño es llegar a Primera División, debutar en la Liga MX”, sentenció el joven futbolista tamaulipeco.

Así, el sueño de un joven victorense comienza a tomar forma en uno de los clubes históricos del futbol mexicano. Heber Velázquez ya dio el primer paso rumbo a Primera División… y ahora, el balón está de su lado.

Por Daniel Vázquez

Expreso