Devastan incendios 18 mil hectáreas

Tamaulipas cierra el año con 18 mil 786 hectáreas consumidas por incendios forestales ; los de mayor impacto fueron en sierra Tamaulipas, Miquihuana y Biósfera de El Cielo

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tamaulipas cerrará el año con 18 mil 786 hectáreas afectadas por incendios forestales, informó Daniel Peñaloza Medellín, director de Recursos Naturales y Áreas Protegidas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA).

Aunque la superficie impactada es amplia, el funcionario precisó que la mayor parte del daño fue de baja severidad, al señalar que “muchas de esas hectáreas fueron arbustivas o herbáceas, o también combustible bajo, entonces no fue de gran impacto”.

Del total acumulado, 8 mil 768 hectáreas corresponden a hojarasca, mil 240 a herbáceo, mil 729 a arbolado adulto y 7 mil 048 a arbustos y matorrales, sin afectación registrada en renuevo.

Así también Peñaloza Medellín agregó que, aunque hubo presencia de incendios de copa en algunas zonas serranas como el ejido «La Marcela» en Miquihuana, estos fueron reducidos.

“Sí hubo incendios de copa, que es el tipo de incendio más agresivo que existe, pero fue muy mínimo”.

Los siniestros más relevantes fueron en la Sierra de Tamaulipas, Miquihuana y la Reserva de la Biosfera El Cielo, aunque la mayoría permaneció en niveles de afectación bajos.

Sobre el comportamiento anual, Peñaloza Medellín indicó que el presente ciclo se mantuvo por debajo de los niveles máximos recientes.

“El año pasado fueron más, pero estamos compitiendo con el tope que estadísticamente tenemos: 2022”, año en el que se atendieron cerca de 29 incendios.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON