Empiezan cambios en fuerzas básicas

Correcaminos empieza reestructuración en fuerzas básicas

CIUDAD VICTORIA, TMAULIPAS.- Con el fin de fortalecer el nivel futbolístico y acortar la brecha entre la TDP, Liga Premier y la Liga Expansión MX, la directiva de Correcaminos ya comenzó a realizar algunos movimientos para el nuevo proyecto de fuerzas básicas.

Uno de los primeros cambios que ya se hizo oficial es la salida de Jorge Dimas de la dirección técnica de Correcaminos Premier. El entrenador se despidió a través de sus redes sociales del equipo universitario, institución en la que se mantuvo durante varias temporadas como estratega del equipo ‘B’ de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

En su etapa al frente del conjunto universitario, Dimas fue parte de la obtención de múltiples títulos dentro del torneo de filiales. En su momento, incluso tuvo la oportunidad de asumir la dirección técnica del primer equipo en la Liga Expansión MX, opción que decidió rechazar para mantenerse dentro del proyecto de Premier durante el presente semestre.

En entrevista, Armando Arce Serna, presidente del club, confirmó que habrá cambio de entrenador en Premier. “Sí habrá cambio de entrenador en Premier, estamos iniciando un nuevo proyecto donde bajaremos las edades y será un reto para todos los entrenadores que estén en cada categoría”, comentó.

Arce Serna detalló que los jugadores de TDP deberán ser categoría Sub-17 y los de Liga Premier Sub-19. “Los equipos filiales de Expansión y Liga MX manejan esas edades y nos acoplaremos”, indicó.

Asimismo, mencionó que Jorge Dimas se mantendrá dentro de la institución. “Él es una parte importante para la institución y será clave para lo que buscamos iniciar en los próximos meses”, señaló.

Próximamente se dará a conocer el nombre de quien tomará el cargo del cuadro Premier, ya que el objetivo de la nueva directiva es que tenga una mejor preparación y que, más allá de los resultados, los canteranos cuenten con una idea clara de juego similar o igual a la del primer equipo.

Por la premura e inmediatez, los mayores cambios de jugadores se realizarán durante el verano; sin embargo, desde este invierno empezarán a moverse varias piezas para iniciar este proyecto, que además es importante para una posible certificación en un futuro.

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN