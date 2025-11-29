En posibilidades de reforestar en el Eje Vial de Ciudad Victoria: SEDUMA

SEDUMA confirmó que ya se analiza la viabilidad de emprender un proyecto de reforestación en este corredor vehicular

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Eje Vial, una de las avenidas más importantes y transitadas y que cruza de sur a norte Ciudad Victoria, permanece desde su construcción (en la década del 2000) prácticamente desprovista de vegetación.

En largos tramos de sus camellones no existe un solo árbol, lo que le da a esta arteria un aspecto árido que contrasta con la necesidad de espacios urbanos más frescos y amigables con el medio ambiente.

Ante este escenario, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) confirmó que ya se analiza la viabilidad de emprender un proyecto de reforestación en este corredor vehicular, aunque la presencia de ductos subterráneos podría representar una limitante.

En entrevista para Expreso, la Dirección de Recursos Naturales y Manejo de Áreas Naturales Protegidas, explicó que el área está siendo estudiada con detalle para determinar si es posible plantar vegetación sin comprometer la seguridad de la infraestructura instalada.

“Estamos revisando esa parte, ya que es una zona donde hay letreros que mencionan que hay ductos».

«Entonces estamos revisando qué tan viable es poder llevar a cabo ahí reforestaciones. Es una zona muy árida y coincido totalmente en que debemos buscar hacer algo dentro de ahí”.

Aunque todavía no se ha definido qué especie pudiera ser viable ni el diseño final del proyecto, SEDUMA adelantó que el objetivo es recuperar el entorno de esta vialidad, mejorar su imagen urbana y, sobre todo, generar sombra en una ciudad donde las temperaturas elevadas se resienten gran parte del año.

La dependencia continuará con los estudios técnicos necesarios (incluyendo la coordinación con las entidades encargadas de los ductos) para determinar los alcances de la reforestación y dar paso a un proyecto que, de concretarse, transformaría significativamente uno de los ejes más transitados de la capital tamaulipeca.

Por Antonio H. Mandujano