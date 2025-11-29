Exigen vecinos freno a comercios irregulares en zonas residenciales de Tampico

Los residentes dijeron estar abiertos al diálogo, pero urgieron acciones inmediatas.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Habitantes de al menos diez colonias residenciales de Tampico exigieron este sábado a la Dirección de Desarrollo Urbano detener la presunta invasión de negocios clandestinos que presuntamente operan fuera de norma y violan el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Aseguraron que no se oponen al emprendimiento, pero sí a que se instalen establecimientos mediante engaños a la autoridad y sin cumplir con la reglamentación vigente.

Francisco Pérez Rodríguez, representante de la colonia Guadalupe; Lucía Govela Thomae, de la AC Lomas del Chairel; Leticia Valencia y Carlos Simón Gerez, de Sierra Morena; Luis Benavides, de Montealegre; Alejandra López, de los sectores Águila y Altavista; Jorge Ham, de Lomas de la Aurora; y Alejandro Guzmán Montalvo, junto a 30 residentes más, coincidieron en que el incumplimiento legal ya impacta directamente en sus propiedades.

“Principalmente nos aqueja muy fuerte el respeto a la Ley del Programa de Ordenamiento Territorial porque no se respeta en ninguna de nuestras colonias; están invadidas de comercios”

Advirtieron que la operación irregular de establecimientos genera afectaciones como devaluación de predios, problemas de vialidad, estacionamiento y deficiencia en servicios básicos.

“Una clínica que no tiene autorización baja gente de ambulancia en plena calle. Además llega gente que no tendría por qué estar ahí… la autoridad responde que son residenciales y que vayamos con un comité de paz”

Ante la falta de respuesta institucional, no descartaron realizar bloqueos en avenidas principales. Indicaron que ya entregaron un escrito con al menos diez firmas a la directora de Desarrollo Urbano, Adriana Montalvo, aunque aseguraron no hubo voluntad para resolver.

“Nos sentamos con la secretaria, presentamos el escrito antes de emprender otra medida. Hemos hablado con las demás colonias… no quisiéramos irnos a las vías de comunicación”

Los residentes dijeron estar abiertos al diálogo, pero urgieron acciones inmediatas. Revelaron que tan solo en las calles Río Mante y Río Guayalejo, en Sierra Morena, detectaron cinco negocios sin permiso de operación: uno clausurado dos veces y otro que recientemente instaló un anuncio luminoso.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón