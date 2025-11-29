Firma ‘Corre’ a nuevo lateral de Atlético Morelia

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Correcaminos continúa reforzando su plantel de cara al próximo torneo, y en esta ocasión hizo oficial la llegada de Walter Ortega como nuevo jugador del conjunto universitario. El futbolista arriba procedente del Atlético Morelia para apuntalar la zona defensiva.

Ortega se desempeña como lateral derecho, tiene 24 años de edad y destaca por su velocidad, recorrido por la banda y su orden táctico, cualidades que buscará poner al servicio del equipo tamaulipeco en la Liga Expansión MX.

El nuevo refuerzo cuenta con proceso en fuerzas básicas de Chivas, una de las canteras más importantes del futbol mexicano, además de que ya sabe lo que es levantar un título, luego de haberse coronado campeón con Cancún FC en el 2023.

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO