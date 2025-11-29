Harían distribuidor vial en Avenida

Buscan concretar un importante proyecto vial, para que se construya el distribuidor en la Avenida del Estudiante en Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas, alista el siguiente paso para concretar un importante proyecto vial para Ciudad Victoria: el distribuidor vial en la Avenida del Estudiante.

Fue el secretario de Obras Públicas, Pedro Anaya Cepeda, quien dijo a Expreso que iniciando el 2026 el proyecto ejecutivo será ingresado a la Unidad de Inversión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), instancia encargada de revisar y normar este tipo de estructuras.

Anaya Cepeda explicó que el expediente técnico ya fue concluido y que durante los últimos meses personal especializado realizó perforaciones y estudios en la zona, ubicada a espaldas del colegio Antonio Repiso, como parte del análisis preliminar del terreno.

“Es el proyecto ejecutivo que hicimos para un distribuidor vial ahí».

«Empezando el año lo vamos a meter a la Unidad de Inversión a través de la SICT, ellos son los que norman este tipo de estructuras”, indicó Cepeda Anaya.

Sobre como será diseñado, el funcionario estatal explicó que se contempla un puente elevado que remplazará el vado del Repiso acompañado de dos gazas (vueltas) también elevadas, lo que permitirá agilizar el tránsito en uno de los puntos más conflictivos de la ciudad cuando el río San Marcos crece (entre junio a septiembre) y mejorar la conectividad y el trafico de esa zona centrica.

“Es un puente elevado y dos vueltas elevadas; por eso le llamamos distribuidor vial”, detalló el funcionario.

La obra es considerada estratégica para el crecimiento ordenado de la capital, pues la Avenida del Estudiante es un corredor que conecta instituciones educativas, hospitalarias, centros habitacionales y vías hacia la zona del río, donde en los últimos años y ante el crecimiento poblacional, se presentan cuellos de botella y problemas de movilidad en ciertas horas del día.

Una vez que la SICT emita su dictamen técnico, el proyecto podrá avanzar hacia su fase de financiamiento y ejecución, con lo que se fortalecería la infraestructura urbana de Ciudad Victoria y se respondería a una demanda histórica de movilidad.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON